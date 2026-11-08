Tham vọng AI của Mỹ đối mặt thêm nhiều rào cản sau bầu cử

Một loạt “bức tường chắn” với làn sóng đầu tư AI tại Mỹ đang và sẽ xuất hiện, từ lo ngại giá điện, nguồn nước đến tác động môi trường và lợi ích cộng đồng. Sự phản đối ngày càng gia tăng có thể tạo ra thách thức đáng kể đối với các tập đoàn công nghệ đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI.

Một tấm biển phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu trên đất nông nghiêp tại quận Leavenworth, bang Kansas hôm 3/11 (Ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ không chỉ tạo ra những thay đổi đáng kể trên bản đồ chính trị mà còn phát đi tín hiệu cảnh báo đối với ngành công nghệ. Sau một mùa vận động tranh cử với nhiều chỉ trích nhằm vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, một loạt ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng đã cam kết tăng cường kiểm soát những cơ sở tiêu thụ lượng lớn điện và nước này.

Môi trường pháp lý đối với các tập đoàn AI và doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ trở nên chặt chẽ hơn, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump – một người ủng hộ mạnh mẽ ngành công nghiệp này – tìm cách ngăn chặn các biện pháp siết quản lý ở cấp liên bang.

Trên thực tế, quản lý trung tâm dữ liệu không phải vấn đề được đưa trực tiếp ra bỏ phiếu tại phần lớn các địa phương, cũng không nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu của đa số cử tri. Tuy nhiên, lập trường phản đối các dự án trung tâm dữ liệu đã trở thành một nội dung đáng chú ý trong chương trình tranh cử của nhiều ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên Dân chủ giành chiến thắng tại những bang vốn do đảng Cộng hòa kiểm soát lâu năm như Texas, Ohio, Georgia, Nevada và Iowa. Đây cũng là những địa bàn tập trung nhiều dự án trung tâm dữ liệu.

Sự hoài nghi đối với các trung tâm dữ liệu, đặc biệt là tác động của chúng tới giá điện, thường gắn với mối quan tâm về chi phí sinh hoạt – một trong những thông điệp tranh cử trọng tâm của đảng Dân chủ.

Trung tâm dữ liệu - mục tiêu bị nhắm tới trong chiến dịch tranh cử

Những dự báo này không phải là vô lý. Theo dữ liệu của AdImpact, các ứng cử viên và đảng phái đã chi hơn 380 triệu USD cho quảng cáo truyền hình, đề cập đến trung tâm dữ liệu, trong mùa bầu cử vừa qua. Đáng chú ý, mức chi của đảng Dân chủ cho chủ đề này cao hơn đảng Cộng hòa hơn 3 lần.

Vì thế, chiến thắng trên diện rộng của đảng Dân chủ có thể tạo ra những tác động sâu rộng đối với ngành trung tâm dữ liệu. Ngoài việc giành quyền kiểm soát Quốc hội, đảng này còn giành được ít nhất 5 ghế thống đốc bang và nắm quyền kiểm soát toàn bộ chính quyền tại 6 bang khác, gồm Arizona, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Nevada và Michigan.

Còn theo dự án Data Center Watch thuộc công ty tư vấn an ninh AI 10a Labs, phần lớn các ứng cử viên giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Quốc hội và chức thống đốc đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc tăng cường quản lý, thậm chí tạm dừng các dự án trung tâm dữ liệu.

Trong số 34 ứng cử viên chiến thắng trong các cuộc đua thống đốc, có 32 người ủng hộ các biện pháp quản lý hoặc hạn chế chặt chẽ hơn. Trong đó, 12 người ủng hộ lệnh cấm hoặc tạm hoãn các dự án trung tâm dữ liệu.

Tại Wisconsin, Thống đốc đắc cử David Crowley thuộc đảng Dân chủ đã thay đổi lập trường sau sức ép từ đối thủ Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử. Ban đầu, ông phản đối việc áp đặt lệnh tạm hoãn trên toàn bang, nhưng sau đó tuyên bố ủng hộ biện pháp này, đồng thời đề xuất bãi bỏ ưu đãi thuế bán hàng dành cho các đơn vị vận hành và phát triển trung tâm dữ liệu.

Những đề xuất trên cho thấy tranh luận về trung tâm dữ liệu đang chuyển từ phản đối mang tính địa phương sang yêu cầu thiết lập các quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp, minh bạch thông tin và phân bổ chi phí.

Bên trong trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của Amazon Web Services ở New Carlisle, bang Indiana, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Các tập đoàn công nghệ đổi chiến thuật

Trước sức ép ngày càng lớn, các doanh nghiệp công nghệ cũng bắt đầu điều chỉnh cách tiếp cận với cộng đồng và chính quyền địa phương.

Ngày 6/11, OpenAI công bố một khuôn khổ cam kết mới đối với các cộng đồng nơi công ty phát triển trung tâm dữ liệu. Doanh nghiệp này đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách ở cấp liên bang, bang và địa phương xây dựng những quy định rõ ràng cho hoạt động phát triển hạ tầng AI.

“Các nhà lập pháp cần thiết lập những quy tắc nhằm thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm, bảo vệ người dân và bảo đảm lợi ích từ hạ tầng AI được chia sẻ rộng rãi”, OpenAI nêu trong thông điệp của mình.

Hiệp hội Liên minh Trung tâm Dữ liệu cũng thừa nhận ngành công nghiệp này cần tiếp tục xây dựng lòng tin với các quan chức và cộng đồng địa phương. Ông Dan Diorio, đại diện hiệp hội, cho biết các doanh nghiệp nhận thức được rằng nhiều ứng cử viên vừa giành chiến thắng đã cam kết áp đặt lệnh tạm hoãn xây dựng trung tâm dữ liệu. Theo ông, các chính trị gia có thể sẽ tìm cách thực hiện những cam kết đó, nhưng điều này cũng kéo theo những hệ quả kinh tế thực tế.

Một trong những nguy cơ là các địa phương có thể mất đi nguồn thu thuế hoặc những khoản đóng góp từ các công ty công nghệ. Ông Diorio cũng nhấn mạnh sự phát triển của trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy một quá trình mở rộng kinh tế rộng hơn, tạo động lực cho đầu tư vào lĩnh vực sản xuất trong nước.

Như vậy, cuộc tranh luận không đơn thuần là lựa chọn giữa phát triển hay ngăn chặn trung tâm dữ liệu. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để các địa phương vừa tận dụng được lợi ích kinh tế từ làn sóng đầu tư AI, vừa bảo vệ nguồn tài nguyên và quyền lợi của người dân.

Phố Wall cẩn trọng với với làn sóng đầu tư AI

Sự xuất hiện của nhiều chính trị gia hoài nghi về trung tâm dữ liệu cũng tạo thêm sức ép đối với thị trường chứng khoán vốn đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI.

Ngày 6/11, chỉ số Nasdaq – nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp liên quan đến AI – giảm xuống mức thấp hơn 11% so với đỉnh lịch sử. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu có thể chậm lại do chi phí vay vốn ngày càng tăng.

Đây là vấn đề có ý nghĩa rộng hơn đối với nền kinh tế Mỹ. Hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu AI đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, vì vậy bất kỳ sự chững lại nào cũng có thể tạo ra tác động lan tỏa.

Ngân hàng Morgan Stanley nhận định kết quả bầu cử thuận lợi cho đảng Dân chủ làm gia tăng kỳ vọng về các biện pháp hạn chế trung tâm dữ liệu. Những quy định mới ở cấp bang có thể khiến nước Mỹ bị phân chia thành các khu vực cởi mở với việc xây dựng trung tâm dữ liệu và những nơi không cho phép hoặc áp dụng điều kiện nghiêm ngặt hơn.

Morgan Stanley đặc biệt lưu ý chiến thắng của ứng cử viên Dân chủ Gina Hinojosa trong cuộc đua thống đốc bang Texas. Theo ngân hàng này, đây là kết quả có ý nghĩa lớn đối với triển vọng phát triển trung tâm dữ liệu.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Hinojosa tuyên bố sẽ ngăn cấp phép cho những dự án không mang lại lợi ích thỏa đáng cho người dân Texas hoặc không bảo đảm người dân địa phương được tham gia đóng góp ý kiến.

Bà đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott, người từng quảng bá Texas là “tâm điểm phát triển AI” của nước Mỹ, trước khi chuyển sang lập trường cứng rắn hơn với các dự án trung tâm dữ liệu vào giai đoạn cuối chiến dịch.

Tại Ohio, chiến thắng của ứng cử viên Dân chủ Amy Acton cũng được Morgan Stanley đánh giá là yếu tố có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ trì hoãn các dự án trung tâm dữ liệu. Bà Acton cam kết chỉ cho phép triển khai những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định.

Tổng chưởng lý Aaron Ford, ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử chức thống đốc bang Nevada, trao đổi với người dân địa phương tại Boulder City, bang Nevada, về các trung tâm dữ liệu (Ảnh: Reuters)

Làn sóng phản đối trung tâm dữ liệu lan rộng

Không chỉ ở các cuộc đua thống đốc và Quốc hội, các dự án trung tâm dữ liệu còn vấp phải sự phản đối tại nhiều cuộc trưng cầu ý dân ở cấp địa phương.

Theo phân tích của công ty nghiên cứu dữ liệu và thăm dò Redbud Consulting, cử tri tại các địa phương đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ những biện pháp hạn chế trung tâm dữ liệu.

Redbud theo dõi 47 cuộc trưng cầu tại 44 đô thị thuộc 12 bang, trong đó có 21 cuộc tại Ohio, 8 cuộc tại Maine, 7 cuộc tại Illinois và 4 cuộc tại Kansas. Trong 45 cuộc đã hoàn tất kiểm phiếu, có tới 44 cuộc thông qua các biện pháp hạn chế.

Khảo sát AP Voter Poll cũng cho thấy khoảng 3/4 cử tri Mỹ phản đối việc xây dựng một trung tâm dữ liệu mới trong cộng đồng nơi họ sinh sống. Tỷ lệ phản đối chiếm đa số tại cả các bang do đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ kiểm soát.

Mức độ ủng hộ cao hơn được ghi nhận tại một số bang vốn có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa, gồm Wyoming, Tây Virginia, Louisiana và Mississippi. Khảo sát cho thấy, dù chưa phải ưu tiên hàng đầu của cử tri trên phạm vi toàn quốc, trung tâm dữ liệu đã trở thành vấn đề chính trị đáng kể tại những địa phương trực tiếp chịu tác động của các dự án.

Trong bối cảnh thuận nghịch đan xen với làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu, giới đầu tư Mỹ đang tập trung vào Texas - bang có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành công nghiệp này. Theo báo cáo của tập đoàn bất động sản thương mại JLL, Texas có khả năng vượt qua khu vực Bắc Virginia để trở thành thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Kết quả bầu cử tại Texas và nhiều bang khác cho thấy các tập đoàn công nghệ sẽ phải đối mặt với một môi trường chính sách phức tạp hơn khi mở rộng hạ tầng AI. Trong khi nhu cầu về năng lực tính toán tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào trung tâm dữ liệu, những lo ngại về điện, nước, môi trường và chi phí mà người dân phải gánh chịu đang tạo ra sức ép chính trị ngày càng rõ nét.

Thách thức đối với ngành công nghệ trong thời gian tới không chỉ là tìm kiếm nguồn vốn, đất đai và năng lượng để xây dựng các trung tâm dữ liệu, mà còn là thuyết phục cộng đồng rằng những dự án này mang lại lợi ích thiết thực cho nơi chúng được triển khai.