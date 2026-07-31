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Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

Thứ Sáu, 06:09, 31/07/2026
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VOV.VN - Hôm qua, Saudi Arabia và 13 quốc gia khu vực, đã quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt để nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực.

Quyết định thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông, được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Riyadh hôm qua, với sự tham gia của quan chức quân sự cấp cao đến từ gần 50 nước. Ngoài Saudi Arabia, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh gồm: Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia.

thanh lap lien minh bao ve an ninh hang hai tai trung Dong voi 14 nuoc tham gia hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (Nguồn: AFP).

Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Tổ chức này sẽ vận hành như một khuôn khổ hợp tác quốc phòng hàng hải quốc tế. Mục tiêu hướng đến là củng cố an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại và cung ứng năng lượng quốc tế, bảo vệ lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và vịnh Aden phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế, các Công ước Liên hợp quốc và tập quán quốc tế.

Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông, được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandab…, đang xấu đi nghiêm trọng. Thời gian qua, Iran và Mỹ nhiều lần tấn công các tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa mà hai nước này đơn phương áp đặt. Đồng thời, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq, liên tục tập kích các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ.

Đặc biệt, bất ổn có dấu hiệu và nguy cơ lan rộng sang cả biển Địa Trung Hải. Ai Cập hôm qua xác nhận cảng dầu khí Damietta của nước này bên bờ Địa Trung Hải, một ngày trước đó đã bị tập kích bởi máy bay không người lái chưa xác định nguồn gốc. Cuộc tấn công khiến 2 tàu chở khí, trong đó có một tàu của Mỹ, bốc cháy dữ dội.             

Hiện chưa rõ quy mô của Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải vừa thành lập có tổng cộng bao nhiêu quân số. Sự tham gia và mức đóng góp cụ thể của từng nước thành viên, cũng chưa được công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
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