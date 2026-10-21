Thanh niên Australia đang bị cực đoan hóa nhanh chưa từng có

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Australia ngày hôm nay, Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Sandra Booth cho biết trên thế giới trực tuyến, trẻ em Australia đang trở thành những con mồi của các đối tượng cực đoan nhằm truyền bá các tư tưởng và hành vi bạo lực.

Australia mới đây thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.(Ảnh minh họa: AFP)

Kể từ năm 2020, các cơ quan chống khủng bố của Australia đã điều tra 65 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, trong đó 35 cuộc điều tra phát hiện các em đã vi phạm pháp luật.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI cũng đang khiến cho các hành vi bạo lực nhanh chóng và dễ dàng được lên kế hoạch. Không chỉ gia tăng về tốc độ mà độ tuổi bị cực đoan hóa cũng đang ngày càng ít hơn. Cơ quan chức năng của Australia cho biết vừa có 1 thiếu niên 11 tuổi được đưa vào chương trình can thiệp chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Thực tế này cho thấy tốc độ cực đoan hóa của các thanh niên tại Australia được rút ngắn từ vài năm hoặc vài tháng xuống còn vài ngày.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Clair McGinnis cho biết các tài liệu cho thấy không có một nguyên nhân đơn lẻ nào khiến cho các thanh niên tại nước này bị lôi kéo vào chủ nghĩa cực đoan nhưng việc nhiều người trẻ tuổi lớn lên cùng với kỹ thuật số khiến cho họ chủ quan hơn và dễ bị tổn thương hơn trong môi trường này. Cảnh sát Australia cũng nêu ra một thực tế đáng lo ngại rằng, một số thanh niên sau khi tham gia vào chương trình can thiệp để thay đổi hành vi và loại bỏ tư tưởng cực đoan lại tiếp tục quay trở lại chương trình này với tư tưởng cực đoan.

Trong bối cảnh này, Cảnh sát Liên bang Australia đang hy vọng được tăng thêm quyền hạn để không chỉ dừng lại ở việc theo dõi các nội dung cực đoan trên mạng mà còn có thể can thiệp một cách công khai hơn vào các nhóm trò chuyện và trang web, nơi giới trẻ đang bị kéo vào con đường cực đoan.