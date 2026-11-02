Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ, do đi vào tuyến không an toàn và bất hợp pháp ở phía Nam eo Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác thực được thông tin.

Eo biển Hormuz. Ảnh Getty.

Trước đó, trong ngày 31/10, Iran cũng thông báo có tới 4 tàu dầu gặp sự cố an ninh và bốc tại eo Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Dù độ chân thực của thông tin chưa được chứng minh, song tuyên bố của Iran vẫn gây quan ngại sâu sắc trong dư luận, đồng thời có thể tạo áp lực mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Nhiều đánh giá cho rằng với cục diện hiện nay, giá dầu thô thế giới khó lòng về lại ngưỡng dưới 100 USD vào ngày mai (3/11), khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra.