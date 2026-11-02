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Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz

Thứ Hai, 05:22, 02/11/2026
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VOV.VN - Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hai tàu dầu nước ngoài được cho là trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ, do đi vào tuyến không an toàn và bất hợp pháp ở phía Nam eo Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác thực được thông tin.

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Eo biển Hormuz. Ảnh Getty.

Trước đó, trong ngày 31/10, Iran cũng thông báo có tới 4 tàu dầu gặp sự cố an ninh và bốc tại eo Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Dù độ chân thực của thông tin chưa được chứng minh, song tuyên bố của Iran vẫn gây quan ngại sâu sắc trong dư luận, đồng thời có thể tạo áp lực mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Nhiều đánh giá cho rằng với cục diện hiện nay, giá dầu thô thế giới khó lòng về lại ngưỡng dưới 100 USD vào ngày mai (3/11), khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra.

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3 tàu chở dầu trúng thủy lôi ở Hormuz, Iran bắn hạ UAV Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 29/10 tuyên bố 3 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran cũng thông báo đã bắn hạ UAV Mỹ ở eo biển này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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