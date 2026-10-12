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Thêm tàu dầu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz?

Thứ Hai, 17:49, 12/10/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 12/10 cho biết một tàu dầu cỡ lớn đã trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Đây là lần thứ 3 trong chỉ trong ít ngày qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. IRGC khẳng định phương tiện trúng thủy lôi hôm nay là một tàu chở dầu cỡ lớn, có khả năng chở 2 triệu thùng dầu thô. Con tàu gặp nạn khi tìm cách vượt qua eo biển Hormuz mà không bật hệ thống định danh hàng hải. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.

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Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Liên quan tình hình đàm phán Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay xác nhận Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp qua lại thông qua trung gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đồng thời khẳng định Tehran đang xem xét một cách nghiêm túc lập trường của Washington trong vấn đề ngừng bắn, trước khi đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, kế hoạch khôi phục hòa đàm giữa hai bên, không được đề cập.

Iran và Mỹ đã dừng các cuộc thảo luận chính thức từ sau vòng đàm phán ở Thụy Sỹ giữa tháng 6/2026. Ngày 22/9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc trao đổi gián tiếp không chính thức với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, bền lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Sau cuộc đối thoại, Washington đã đẩy mạnh cấm vận và trừng phạt Tehran, bao gồm thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran, đồng thời bổ sung nhiều tổ chức, cá nhân và phương tiện liên quan Iran vào danh sách trừng phạt.

Bá Thi/VOV-Cairo
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