Thời sự quốc tế trưa 8/10: Tàu dầu liên tiếp bị tấn công tại eo biển Hormuz

Trong tuần từ 28/9-5/10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, khí hóa lỏng hoặc dầu thành phẩm, tại eo biển Hormuz, theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải chung do Hải quân Mỹ chỉ huy (JMIC). Đây là số vụ tấn công tàu dầu cao nhất theo tuần được ghi nhận tại eo biển Hormuz, kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026.

JMIC khẳng định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua tuyến hàng hải này.