Australia ngăn chặn đại lý di trú trục lợi từ khách hàng

Trong thông báo đưa ra ngày 2/10, Thứ trưởng phụ trách quốc tịch của Australia Julian Hill cho biết cơ quan này vừa đề xuất thay đổi nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Đại diện Di trú (RMA).

Thứ trưởng phụ trách quốc tịch của Australia Julian Hill (Ảnh: SBS)

Theo đó, các đại diện di trú sẽ bị cấm thực hiện hỗ trợ cho những hồ sơ mà họ biết hoặc là lẽ ra phải biết là không có cơ sở pháp lý và thực tế để hồ sơ có thể thành công. Việc đánh giá này được thực hiện vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ chứ không tập trung vào kết quả cuối cùng.

Đề xuất thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh có đến 90% thị thực bảo vệ bị từ chối và cơ quan chức năng của Australia phát hiện, nhiều đại lý di trú cố tình tiếp nhận và đồng ý hỗ trợ các hồ sơ mà chính bản thân họ biết rằng ít có cơ hội thành công để nhận tiền thù lao. Australia coi đây là hành vi trục lợi và không được khuyến khích.

“Đó không phải là hoạt động đại diện pháp lý. Đó là hành vi trục lợi thông qua việc lạm dụng hệ thống di trú. Tuy nhiên, xét về bản chất, cơ chế quản lý luật sư hiện hành cho phép – và thậm chí có thể coi là đòi hỏi – họ phải hành động vì lợi ích của thân chủ theo những cách gây tổn hại đến công tác quản lý cũng như niềm tin của công chúng vào hệ thống di trú Australia”, Thứ trưởng Julian Hill nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hôm nay Australia cũng công bố về việc thành lập đội đặc nhiệm để tìm ra các thức phát hiện và phá vỡ hoạt động của các đại lý di trú rởm chuyên lợi dụng hoàn cảnh để lừa người nhập cư lấy tiền.

Những biện pháp siết chặt hoạt động của đại lý di trú vừa công bố cho thấy Australia không chỉ nhắm vào các đối tượng muốn nhập cư bất hợp pháp vào nước này mà còn muốn ngăn chặn những cơ quan, tổ chức hỗ trợ các hoạt động này. Đây được cho là biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường tính liêm chính của hoạt động di trú và giúp chính phủ Australia đạt được mục tiêu cắt giảm mạnh số người nhập cư vào nước này.