Thi hài Đại giáo chủ Iran được chuyển đến Iraq

Đích thân Tổng thống Iran và Thủ tướng Iraq cùng có mặt tại hiện trường để nghênh đón.

Biển người đưa tiễn cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Iraq đưa tin linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei được chuyển đến thành phố Najaf, thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shia ở miền Trung Iraq, bằng máy bay dân dụng. Đích thân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước có mặt tại sân bay quốc tế Najaf để nghênh đón linh cữu.

Trước đó, Chính phủ Iraq thông báo ngày 8/7 là ngày tang lễ chính thức tại nước này. Sau Najaf, thi hài Đại giáo chủ Ali Khamenei được chuyển đến thành phố Karbala, cũng là một thánh địa linh thiêng của Hồi giáo Shia ở miền Trung Iraq, trước khi được chuyển trở lại Iran.

Theo lịch trình công bố, Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ được chôn cất tại thành phố Mashhad, quê hương của Đại giáo chủ quá cố, vào ngày mai (9/7), ngày cuối cùng của tuần tang lễ chính thức tại Iran.