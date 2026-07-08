English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thi hài Đại giáo chủ Iran được chuyển đến Iraq

Thứ Tư, 05:21, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các nghi thức đặc biệt trong đám tang lịch sử mà Iran tổ chức để tưởng nhớ và tiễn biệt lãnh tụ tinh thần tối cao, tối 7/7, linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei đã được chuyển đến thánh địa của người Hồi giáo dòng Shia ở Iraq.

Đích thân Tổng thống Iran và Thủ tướng Iraq cùng có mặt tại hiện trường để nghênh đón.

thi hai Dai giao chu iran duoc chuyen den iraq hinh anh 1
Biển người đưa tiễn cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Iraq đưa tin linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei được chuyển đến thành phố Najaf, thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shia ở miền Trung Iraq, bằng máy bay dân dụng. Đích thân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước có mặt tại sân bay quốc tế Najaf để nghênh đón linh cữu.

Trước đó, Chính phủ Iraq thông báo ngày 8/7 là ngày tang lễ chính thức tại nước này. Sau Najaf, thi hài Đại giáo chủ Ali Khamenei được chuyển đến thành phố Karbala, cũng là một thánh địa linh thiêng của Hồi giáo Shia ở miền Trung Iraq, trước khi được chuyển trở lại Iran.

Theo lịch trình công bố, Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ được chôn cất tại thành phố Mashhad, quê hương của Đại giáo chủ quá cố, vào ngày mai (9/7), ngày cuối cùng của tuần tang lễ chính thức tại Iran.

eo_bien_hormuz.jpg

Nóng thế giới ngày 8/7: Iran cảnh báo Mỹ, tàu chở LNG bị tấn công ở Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ; Iran cảnh báo không đàm phán nếu tiếp tục bị đe dọa; Nổ lớn tại thủ đô Damascus, Syria đúng lúc Tổng thống Pháp tới thăm; Trung Quốc hứng chịu thiên tai dồn dập…

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran
Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

VOV.VN - Chùm ảnh do AP chụp vào tháng 6/2026 ghi lại hình ảnh bên trong nơi từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran). Loạt ảnh giúp hình dung về những gì từng có trong tòa nhà này cũng như thái độ của Iran ngày nay đối với Mỹ.

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

VOV.VN - Chùm ảnh do AP chụp vào tháng 6/2026 ghi lại hình ảnh bên trong nơi từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran). Loạt ảnh giúp hình dung về những gì từng có trong tòa nhà này cũng như thái độ của Iran ngày nay đối với Mỹ.

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz
Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa
Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 7/7 cảnh báo nước này sẽ không trở lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington tiếp tục theo đổi chính sách đe dọa và gây áp lực.

Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa

Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 7/7 cảnh báo nước này sẽ không trở lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington tiếp tục theo đổi chính sách đe dọa và gây áp lực.

Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ
Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tối 6/7 cảnh báo, chính quyền Mỹ cần tôn trọng người Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ.

Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ

Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tối 6/7 cảnh báo, chính quyền Mỹ cần tôn trọng người Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ.

Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao
Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tổ chức quốc tang kéo dài nhiều ngày sau vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của Israel.

Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tổ chức quốc tang kéo dài nhiều ngày sau vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ