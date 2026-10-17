English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường năng lượng biến động, Nga nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế

Thứ Bảy, 05:17, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/10, tại Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2026, giới chức Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh năng lượng, trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới tiếp tục biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, việc mở rộng đối thoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm bảo đảm an toàn các tuyến vận tải, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông Putin, những thay đổi căn bản trên thị trường dầu khí, phát triển các nguồn năng lượng mới, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ tiên tiến là những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận tại diễn đàn sẽ tiếp tục được thúc đẩy tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VIII của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), dự kiến diễn ra tại Moscow vào cuối tháng 10.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, thị trường thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu diesel, ước tính tương đương khoảng 25% khối lượng thương mại toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là sự gián đoạn nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh, cùng với việc Nga hạn chế xuất khẩu diesel từ tháng 7 nhằm ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước.

thi truong nang luong bien dong, nga nhan manh vai tro hop tac quoc te hinh anh 1
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2026 tại Moscow, Nga. Nguồn: Reuters

Theo ông Novak, giá diesel trên thị trường quốc tế hiện vào khoảng 200 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ở mức khoảng 120 USD/thùng, trong đó những biến động địa chính trị, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, đã làm gia tăng đáng kể chi phí vận tải, bảo hiểm và giá năng lượng.

Đề cập đến thỏa thuận cung cấp diesel giữa Nga và Mỹ, Phó Thủ tướng Novak đánh giá đây là quyết định mang tính thực dụng, có lợi cho các bên tham gia thị trường, đồng thời cho rằng những chỉ trích từ Liên minh châu Âu (EU) đối với thỏa thuận này chưa phản ánh đầy đủ lợi ích kinh tế của người tiêu dùng.

Theo đó, phía Nga khẳng định sẵn sàng gia tăng nguồn cung cho châu Âu và tiếp tục thực hiện các hợp đồng dài hạn, trong đó có những hợp đồng khí đốt kéo dài đến giai đoạn 2035 - 2040. Theo số liệu do phía Nga công bố, từ năm 2022 đến nay, nước này đã cung cấp cho châu Âu các mặt hàng năng lượng trị giá khoảng 320 tỷ USD, riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 21,3 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nga cũng cảnh báo xu hướng các quốc gia ưu tiên những biện pháp riêng lẻ nhằm bảo vệ an ninh năng lượng có thể làm suy yếu khả năng phối hợp ứng phó với các cú sốc thị trường. Do đó, hợp tác quốc tế và duy trì quan hệ cung ứng dài hạn vẫn là yếu tố quan trọng để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2026 diễn ra từ ngày 14 - 16/10 tại Moscow, thu hút khoảng 6.600 đại biểu đến từ 85 quốc gia, với hơn 40 phiên thảo luận chuyên đề.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga
Ông Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng thỏa thuận cho phép Nga nối lại hoạt động bán dầu diesel trên thị trường quốc tế là không phù hợp, đồng thời lo ngại Washington có thể tiếp tục đạt thỏa thuận tương tự với khí đốt Nga.

Ông Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga

Ông Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng thỏa thuận cho phép Nga nối lại hoạt động bán dầu diesel trên thị trường quốc tế là không phù hợp, đồng thời lo ngại Washington có thể tiếp tục đạt thỏa thuận tương tự với khí đốt Nga.

Liên minh châu Âu bất đồng về ngân sách trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng
Liên minh châu Âu bất đồng về ngân sách trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, đã khép lại ngày làm việc đầu tiên vào tối 15/10 (theo giờ địa phương) mà chưa thể tìm được tiếng nói chung cho bài toán ngân sách dài hạn lẫn các giải pháp căn cơ nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang bủa vây khối.

Liên minh châu Âu bất đồng về ngân sách trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng

Liên minh châu Âu bất đồng về ngân sách trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, đã khép lại ngày làm việc đầu tiên vào tối 15/10 (theo giờ địa phương) mà chưa thể tìm được tiếng nói chung cho bài toán ngân sách dài hạn lẫn các giải pháp căn cơ nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang bủa vây khối.

Eo biển Hormuz có tiếp tục gây sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu?
Eo biển Hormuz có tiếp tục gây sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu?

VOV.VN - Nguy cơ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz có thể gây ra tác động theo kiểu cực đoan, “gây sốc” cho thị trường nhiên liệu thế giới dù không bị loại trừ hoàn toàn, nhưng cũng không còn cao và đáng lo ngại như giai đoạn trước.

Eo biển Hormuz có tiếp tục gây sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu?

Eo biển Hormuz có tiếp tục gây sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu?

VOV.VN - Nguy cơ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz có thể gây ra tác động theo kiểu cực đoan, “gây sốc” cho thị trường nhiên liệu thế giới dù không bị loại trừ hoàn toàn, nhưng cũng không còn cao và đáng lo ngại như giai đoạn trước.

Thời sự quốc tế trưa 15/10: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine
Thời sự quốc tế trưa 15/10: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine

VOV.VN - Những nội dung chính trong bản tin gồm: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine; Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine và khả năng Mỹ đổi chính sách; Tổng thống Zelensky tới Anh, London tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV; Thêm 2 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz...

Thời sự quốc tế trưa 15/10: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine

Thời sự quốc tế trưa 15/10: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine

VOV.VN - Những nội dung chính trong bản tin gồm: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine; Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine và khả năng Mỹ đổi chính sách; Tổng thống Zelensky tới Anh, London tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV; Thêm 2 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz...

EU bàn giải pháp hạ giá năng lượng, tháo gỡ bất đồng ngân sách
EU bàn giải pháp hạ giá năng lượng, tháo gỡ bất đồng ngân sách

VOV.VN - Trong hai ngày 15 và 16/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, nhằm tìm lời giải cho bài toán giá năng lượng phi mã, tháo gỡ bế tắc ngân sách dài hạn và định hình cam kết viện trợ cho Ukraine.

EU bàn giải pháp hạ giá năng lượng, tháo gỡ bất đồng ngân sách

EU bàn giải pháp hạ giá năng lượng, tháo gỡ bất đồng ngân sách

VOV.VN - Trong hai ngày 15 và 16/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, nhằm tìm lời giải cho bài toán giá năng lượng phi mã, tháo gỡ bế tắc ngân sách dài hạn và định hình cam kết viện trợ cho Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ