Thị trường năng lượng biến động, Nga nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, việc mở rộng đối thoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm bảo đảm an toàn các tuyến vận tải, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông Putin, những thay đổi căn bản trên thị trường dầu khí, phát triển các nguồn năng lượng mới, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ tiên tiến là những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận tại diễn đàn sẽ tiếp tục được thúc đẩy tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VIII của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), dự kiến diễn ra tại Moscow vào cuối tháng 10.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, thị trường thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu diesel, ước tính tương đương khoảng 25% khối lượng thương mại toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là sự gián đoạn nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh, cùng với việc Nga hạn chế xuất khẩu diesel từ tháng 7 nhằm ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tham dự Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2026 tại Moscow, Nga. Nguồn: Reuters

Theo ông Novak, giá diesel trên thị trường quốc tế hiện vào khoảng 200 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ở mức khoảng 120 USD/thùng, trong đó những biến động địa chính trị, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, đã làm gia tăng đáng kể chi phí vận tải, bảo hiểm và giá năng lượng.

Đề cập đến thỏa thuận cung cấp diesel giữa Nga và Mỹ, Phó Thủ tướng Novak đánh giá đây là quyết định mang tính thực dụng, có lợi cho các bên tham gia thị trường, đồng thời cho rằng những chỉ trích từ Liên minh châu Âu (EU) đối với thỏa thuận này chưa phản ánh đầy đủ lợi ích kinh tế của người tiêu dùng.

Theo đó, phía Nga khẳng định sẵn sàng gia tăng nguồn cung cho châu Âu và tiếp tục thực hiện các hợp đồng dài hạn, trong đó có những hợp đồng khí đốt kéo dài đến giai đoạn 2035 - 2040. Theo số liệu do phía Nga công bố, từ năm 2022 đến nay, nước này đã cung cấp cho châu Âu các mặt hàng năng lượng trị giá khoảng 320 tỷ USD, riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 21,3 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nga cũng cảnh báo xu hướng các quốc gia ưu tiên những biện pháp riêng lẻ nhằm bảo vệ an ninh năng lượng có thể làm suy yếu khả năng phối hợp ứng phó với các cú sốc thị trường. Do đó, hợp tác quốc tế và duy trì quan hệ cung ứng dài hạn vẫn là yếu tố quan trọng để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2026 diễn ra từ ngày 14 - 16/10 tại Moscow, thu hút khoảng 6.600 đại biểu đến từ 85 quốc gia, với hơn 40 phiên thảo luận chuyên đề.