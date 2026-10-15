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Thời sự quốc tế trưa 15/10: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine

Thứ Năm, 14:28, 15/10/2026
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VOV.VN - Những nội dung chính trong bản tin gồm: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine; Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine và khả năng Mỹ đổi chính sách;
Tổng thống Zelensky tới Anh, London tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV; Thêm 2 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz...

Xem thêm:

>> Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

>> Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

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Thời sự quốc tế sáng 15/10: Iran ngắm bắn tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Iran vừa cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz, tuyên bố tàu sân bay 13 tỷ USD này đã 'vô dụng'. Trong khi đó, Lượng dầu diesel thỏa thuận với Nga chỉ đủ cho Mỹ dùng trong 10 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên sắp khánh thành cầu biên giới sau hơn một thập kỷ xây dựng.

PV/VOV.VN
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