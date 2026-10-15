Thời sự quốc tế trưa 15/10: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine
VOV.VN - Những nội dung chính trong bản tin gồm: Nga tấn công dữ dội các cơ sở năng lượng khắp Ukraine; Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine và khả năng Mỹ đổi chính sách;
Tổng thống Zelensky tới Anh, London tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV; Thêm 2 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz...
Tổng thống Zelensky tới Anh, London tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV; Thêm 2 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz...