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EU bàn giải pháp hạ giá năng lượng, tháo gỡ bất đồng ngân sách

Thứ Năm, 11:35, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 15 và 16/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, nhằm tìm lời giải cho bài toán giá năng lượng phi mã, tháo gỡ bế tắc ngân sách dài hạn và định hình cam kết viện trợ cho Ukraine.

 

Trọng tâm của Hội nghị EU dồn vào vấn đề năng lượng, trong bối cảnh áp lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước mùa Đông đang đè nặng lên từng chính phủ. Italy và Hy Lạp đề xuất nới lỏng trần tài khóa để có thêm dư địa trợ giá có mục tiêu. Tuy nhiên, nhiều thành viên lập tức bày tỏ e ngại giải pháp này sẽ vô tình khuyến khích tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và cản trở lộ trình chuyển đổi xanh.

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Trụ sở EU. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trước thềm Hội nghị, Ủy ban châu Âu đề xuất lùi một năm việc áp dụng một số nghĩa vụ kiểm soát phát thải methane đối với nhiên liệu nhập khẩu, nhằm giảm sức ép về chi phí và nguồn cung. Song động thái này đang vấp phải phản ứng gay gắt từ giới bảo vệ môi trường, khi bị coi là bước lùi đối với chính sách khí hậu chung.

Cùng với năng lượng, ngân sách giai đoạn 2028 - 2034 được dự báo là nội dung gây nhiều tranh luận. Đề xuất của nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, Ireland về việc cắt giảm 141 tỷ Euro, tức 8% so với phương án ban đầu của Ủy ban châu Âu, đưa quy mô xuống còn khoảng 1.622 tỷ Euro, vẫn chưa thể làm hài lòng các bên.

Đức và một số nước đóng góp ròng vào ngân sách EU cho rằng tổng mức chi vẫn quá cao, nhưng không đồng tình với việc cắt giảm mạnh kinh phí quốc phòng, nghiên cứu và công nghệ. Trong khi đó, nhóm 17 nước ủng hộ chính sách gắn kết ưu tiên bảo vệ nguồn hỗ trợ cho nông dân và các vùng kém phát triển. Những khác biệt này khiến mục tiêu đạt thỏa thuận vào cuối năm khó thực hiện.

Về vấn đề Ukraine, các nước châu Âu tái khẳng định cam kết sát cánh cùng Kiev, sau khi Mỹ có bước đi tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Pháp khẳng định giữ nguyên lập trường, trong khi Đức nhấn mạnh áp lực trừng phạt là công cụ cần thiết để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến tham dự phiên thảo luận vào ngày mai (16/10). Hội nghị cũng sẽ bàn về quan hệ thương mại với Trung Quốc, mở rộng EU, các mối đe dọa hỗn hợp và di cư.

Giới quan sát nhận định, Hội nghị sẽ thử thách khả năng duy trì đoàn kết của EU trước sức ép giá năng lượng và bất đồng về ưu tiên ngân sách. Trong vấn đề Ukraine, châu Âu tiếp tục thể hiện quyết tâm hỗ trợ Kiev, song bảo đảm nguồn lực lâu dài vẫn là thách thức lớn nhất.

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EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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