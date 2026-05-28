Thị trưởng Trùng Khánh, Trung Quốc, từ chức sau 2 tháng bị điều tra

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại, tức Hội đồng nhân dân) thành phố Trùng Khánh ngày 28/5 đã công bố quyết định về việc chấp nhận đơn từ chức của ông Hồ Hoành Hoa, Thị trưởng thành phố. Quyết định đã được thông qua tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trùng Khánh khóa VI ngày 27/5.

Ông Hồ Hoành Hoa đã không xuất hiện trước công chúng vài ngày trước khi cuộc điều tra liên quan đến ông được chính thức công bố hôm 20/3. Ông trở thành quan chức cấp bộ trưởng và Ủy viên Trung ương đầu tiên bị “ngã ngựa” sau kỳ họp “Lưỡng hội” thường niên của Trung Quốc năm nay, cũng là thị trưởng đầu tiên bị điều tra kể từ khi Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc.

Ông Hồ Hoành Hoa, cựu Thị trưởng Trùng Khánh. Ảnh: Trùng Khánh nhật báo

Ông Hồ Hoành Hoa, năm nay 63 tuổi, người Hồ Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp từ một kỹ thuật viên tại Nhà máy ống thép Hoành Dương Hồ Nam, sau trở thành Tổng giám đốc của công ty này. Ông chuyển sang làm chính trị từ năm 2005 và kinh qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Hồ Nam. Năm 2020, ông chuyển đến tỉnh Thiểm Tây làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, một năm sau được điều đến Trùng Khánh làm Phó Thị trưởng, rồi quyền Thị trưởng. Ông chính thức trở thành Thị trưởng thành phố này từ đầu năm 2022.

Trùng Khánh là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, cùng với Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải, một cái nôi sản sinh ra những ngôi sao trên chính trường Trung Quốc. Kể từ sau vụ đào tẩu của cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ năm 2012 – sự kiện châm ngòi cho vụ án gây chấn động liên quan đến ông Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh khi đó, chính trường thành phố này liên tục biến động trong hơn thập kỷ qua.

Sau cuộc điều tra ông Hồ Hoành Hoa, một số quan chức của thành phố cũng “ngã ngựa” hoặc qua đời, như ông La Lận, cựu Thường vụ Thành ủy Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy Khu mới Lưỡng Giang chính thức bị điều tra vào tháng 4. Ông Trương An Cương, Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, vừa đột ngột qua đời đầu tháng 5 do bạo bệnh khi mới 55 tuổi. Nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Trùng Khánh hiện vẫn đang bỏ trống.