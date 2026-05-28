English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trưởng Trùng Khánh, Trung Quốc, từ chức sau 2 tháng bị điều tra

Thứ Năm, 16:11, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các vị trí lãnh đạo cao nhất của Trùng Khánh thường là nơi sản sinh ra những ngôi sao trên chính trường Trung Quốc, nhưng cũng được coi là “ghế nóng”. Ông Hồ Hoành Hoa, thị trưởng thành phố này hôm 28/5 đã từ chức sau 2 tháng bị điều tra.

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại, tức Hội đồng nhân dân) thành phố Trùng Khánh ngày 28/5 đã công bố quyết định về việc chấp nhận đơn từ chức của ông Hồ Hoành Hoa, Thị trưởng thành phố. Quyết định đã được thông qua tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trùng Khánh khóa VI ngày 27/5.

Ông Hồ Hoành Hoa đã không xuất hiện trước công chúng vài ngày trước khi cuộc điều tra liên quan đến ông được chính thức công bố hôm 20/3. Ông trở thành quan chức cấp bộ trưởng và Ủy viên Trung ương đầu tiên bị “ngã ngựa” sau kỳ họp “Lưỡng hội” thường niên của Trung Quốc năm nay, cũng là thị trưởng đầu tiên bị điều tra kể từ khi Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc.

thi truong trung khanh, trung quoc, tu chuc sau 2 thang bi dieu tra hinh anh 1
Ông Hồ Hoành Hoa, cựu Thị trưởng Trùng Khánh. Ảnh: Trùng Khánh nhật báo

Ông Hồ Hoành Hoa, năm nay 63 tuổi, người Hồ Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp từ một kỹ thuật viên tại Nhà máy ống thép Hoành Dương Hồ Nam, sau trở thành Tổng giám đốc của công ty này. Ông chuyển sang làm chính trị từ năm 2005 và kinh qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Hồ Nam. Năm 2020, ông chuyển đến tỉnh Thiểm Tây làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, một năm sau được điều đến Trùng Khánh làm Phó Thị trưởng, rồi quyền Thị trưởng. Ông chính thức trở thành Thị trưởng thành phố này từ đầu năm 2022.

Trùng Khánh là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, cùng với Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải, một cái nôi sản sinh ra những ngôi sao trên chính trường Trung Quốc. Kể từ sau vụ đào tẩu của cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ năm 2012 – sự kiện châm ngòi cho vụ án gây chấn động liên quan đến ông Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh khi đó, chính trường thành phố này liên tục biến động trong hơn thập kỷ qua.

Sau cuộc điều tra ông Hồ Hoành Hoa, một số quan chức của thành phố cũng “ngã ngựa” hoặc qua đời, như ông La Lận, cựu Thường vụ Thành ủy Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy Khu mới Lưỡng Giang chính thức bị điều tra vào tháng 4. Ông Trương An Cương, Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, vừa đột ngột qua đời đầu tháng 5 do bạo bệnh khi mới 55 tuổi. Nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Trùng Khánh hiện vẫn đang bỏ trống.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: VOV trung quốc trùng khánh quan chức trung quốc từ chức
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot
Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc mới đây đã thí điểm quản lý đô thị với sự hợp tác giữa các cán bộ thực thi pháp luật và một robot hình người. Robot này có khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ như giáo dục và tuyên truyền pháp luật, giải thích chính sách và hỏi đáp thông minh.

Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot

Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc mới đây đã thí điểm quản lý đô thị với sự hợp tác giữa các cán bộ thực thi pháp luật và một robot hình người. Robot này có khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ như giáo dục và tuyên truyền pháp luật, giải thích chính sách và hỏi đáp thông minh.

“Thuê mua kết hợp” – Định hướng phát triển nhà ở của Trung Quốc
“Thuê mua kết hợp” – Định hướng phát triển nhà ở của Trung Quốc

VOV.VN - Được mệnh danh là quốc gia của những người sở hữu nhà, nhưng những năm gần đây số người đi thuê nhà ở Trung Quốc lại ngày càng tăng. Giá cả, sự đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý, cùng thị trường cho thuê ngày càng ổn định... đang trở thành những yếu tố khiến xu hướng thuê nhà dài hạn trở nên phổ biến ở nước này

“Thuê mua kết hợp” – Định hướng phát triển nhà ở của Trung Quốc

“Thuê mua kết hợp” – Định hướng phát triển nhà ở của Trung Quốc

VOV.VN - Được mệnh danh là quốc gia của những người sở hữu nhà, nhưng những năm gần đây số người đi thuê nhà ở Trung Quốc lại ngày càng tăng. Giá cả, sự đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý, cùng thị trường cho thuê ngày càng ổn định... đang trở thành những yếu tố khiến xu hướng thuê nhà dài hạn trở nên phổ biến ở nước này

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28-30/5.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28-30/5.

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”
Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh.

Nhân Dân nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa
Nhân Dân nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày của Tổng thống Nga Putin, Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 18/5 đã đăng bài bình luận về quan hệ song phương, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga lên tầm cao hơn và tiến vững vươn xa.

Nhân Dân nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa

Nhân Dân nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày của Tổng thống Nga Putin, Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 18/5 đã đăng bài bình luận về quan hệ song phương, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga lên tầm cao hơn và tiến vững vươn xa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ