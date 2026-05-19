Thổ Nhĩ Kỳ bắt 110 đối tượng có liên hệ với IS

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ trên đường phố Istanbul (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn, cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới.

Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm, trong chiến dịch truy quét IS trên khắp nước này.

Cuối tháng 12/2025, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích một ngôi nhà nơi các phần tử khủng bố ẩn náu tại thị trấn Yalova ở phía Tây Bắc, tiêu diệt 6 tên khủng bố, tuy nhiên vụ đấu súng cũng khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.