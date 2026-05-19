Thổ Nhĩ Kỳ bắt 110 đối tượng có liên hệ với IS

Thứ Ba, 22:42, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 19/5, cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 110 nghi phạm, với cáo buộc tham gia các hoạt động hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ trên đường phố Istanbul (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn, cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới.

Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm, trong chiến dịch truy quét IS trên khắp nước này.

Cuối tháng 12/2025, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích một ngôi nhà nơi các phần tử khủng bố ẩn náu tại thị trấn Yalova ở phía Tây Bắc, tiêu diệt 6 tên khủng bố, tuy nhiên vụ đấu súng cũng khiến 3 sĩ quan thiệt mạng. 

Minh Ngô/VOV-Cairo
Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương
Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương

VOV.VN - Trong bối cảnh trại tị nạn Al Roj ở Syria chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm nay, chính quyền Syria đang cố gắng đưa những người nước đang sinh sống ở đây về nước. Tuy vậy Australia tiếp tục từ chối không nhận lại những người có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

VOV.VN - Trong bối cảnh trại tị nạn Al Roj ở Syria chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm nay, chính quyền Syria đang cố gắng đưa những người nước đang sinh sống ở đây về nước. Tuy vậy Australia tiếp tục từ chối không nhận lại những người có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nigeria
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng ở Nigeria

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (27/4) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (27/4) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại bang Adamawa ở Đông Bắc Nigeria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS sau vụ nổ súng gần Lãnh sự quán Israel
Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS sau vụ nổ súng gần Lãnh sự quán Israel

VOV.VN - Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 200 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô toàn quốc.

VOV.VN - Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 200 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô toàn quốc.

