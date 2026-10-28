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Thổ Nhĩ Kỳ dọa đáp trả nếu tàu hàng ở Biển Đen tiếp tục bị tấn công

Thứ Tư, 22:10, 28/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler ngày 28/10 cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói Ankara bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý chống lại các cuộc tấn công này.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, duy trì quan hệ tốt với cả Moscow và Kiev kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022. Ankara đã nhiều lần kêu gọi cả hai bên đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu thuyền trên Biển Đen, trong đó có cả các tàu thương mại mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ và thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ.

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Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler phát biểu với truyền thông sau cuộc họp ba bên về an ninh Biển Đen tại Sofia, Bulgaria ngày 28/10 (Ảnh: Reuters)

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang chờ phản hồi về một đề xuất mà họ đã chuyển cho Nga và Ukraine nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công leo thang và đảm bảo vận chuyển ngũ cốc an toàn từ khu vực này.

Phát biểu tại thủ đô Sofia, Bulgaria, sau cuộc họp an ninh giữa các bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh quân đội của các quốc gia ven Biển Đen là Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria, ông Guler cho biết các tàu thương mại hoạt động trên Biển Đen đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), thủy lôi và tên lửa trong suốt cuộc xung đột.

“Chúng tôi theo dõi với sự quan ngại các cuộc tấn công vào các tàu thương mại trên Biển Đen và kêu gọi các bên hành động một cách hợp lý, phù hợp với nguyên tắc an toàn hàng hải trên biển khơi”, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Trong lúc các quan chức của 3 quốc gia ven Biển Đen đang họp tại Sofia, trong ngày 28/10, một tàu thương mại khác đã bị 3 máy bay không người lái tấn công trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Bulgaria. Hiện chưa rõ ai đã thực hiện vụ tấn công vào con tàu chở container của Hy Lạp đang treo cờ Liberia trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria.

“Chúng tôi cũng bảo lưu mọi quyền pháp lý liên quan đến các cuộc tấn công vào các tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ và đang theo dõi rất sát sao các diễn biến…Các cảnh báo cần thiết liên tục được truyền đạt đến cả hai bên để giữ hoạt động hàng hải thương mại tránh xa khu vực xung đột và ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào các tàu dân sự”, ông Guler nói thêm.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu dầu mỏ và ngũ cốc của Nga kể từ tháng 7, khi Nga đẩy mạnh tấn công tên lửa và UAV vào các trung tâm xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine là Odesa, Chornomorsk và Pivdennyi.

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Nghị viện châu Âu hối thúc NATO lập "Trạm giám sát Biển Đen" bảo vệ sườn phía Đông

VOV.VN - Các thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xem xét sáng kiến phát động một chiến dịch hải quân ​​ở Biển Đen, đặc biệt là về khả năng thành lập "Trạm giám sát Biển Đen" nhằm tăng cường các hoạt động cảnh báo, ngăn chặn, bảo đảm tự do hàng hải và an ninh của NATO.

Phan Tùng/VOV.VN (biên dịch)
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