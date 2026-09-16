Thời sự quốc tế tối 16/9: Ukraine thử nghiệm vũ khí chống UAV

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk
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VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.
VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.
VOV.VN - Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga. Đây là cảnh báo của ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski rằng NATO có thể nhanh chóng đánh bại Nga trong một cuộc xung đột giả định.
VOV.VN - Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga. Đây là cảnh báo của ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski rằng NATO có thể nhanh chóng đánh bại Nga trong một cuộc xung đột giả định.
VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.
VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.
VOV.VN - Trong lúc Ukraine đang tìm cách đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), Nga đã đưa vào sử dụng một thế hệ vũ khí mới tích hợp động cơ phản lực, tạo thêm thách thức cho hệ thống phòng thủ của Kiev.
VOV.VN - Trong lúc Ukraine đang tìm cách đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), Nga đã đưa vào sử dụng một thế hệ vũ khí mới tích hợp động cơ phản lực, tạo thêm thách thức cho hệ thống phòng thủ của Kiev.