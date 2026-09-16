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Thời sự quốc tế tối 16/9: Ukraine thử nghiệm vũ khí chống UAV

Thứ Tư, 21:16, 16/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang tiến hành thử nghiệm loại vũ khí mới có khả năng đánh chặn UAV và ghi nhận thành công trong đêm.

 Xem thêm: Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk

PV/VOV.VN
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