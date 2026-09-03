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Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

Thứ Năm, 05:45, 03/09/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh “chiến dịch quân sự” chống Ukraine cũng như ủng hộ Iran trong cuộc chiến với Mỹ khi ông kết thúc chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2026 kéo dài hai ngày tại Kyrgyzstan, theo tờ New York Times.

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Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP.

Tâm thế thoải mái tự tin

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự thoải mái khi làm việc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine - một tuyên bố đáng chú ý được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc CIA có chuyến thăm hiếm hoi tới Moscow và thuyết phục người đồng cấp Nga về việc chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi hoàn toàn thoải mái khi làm việc với những người mà chúng tôi hiểu rõ và nhìn chung là tin tưởng”, ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng hai đặc phái viên này có được sự tin cậy của ông Trump và có đường dây liên lạc trực tiếp với Tổng thống Mỹ. “Họ là những người thân cận với Tổng thống Trump”.

Khi được hỏi về chuyến thăm của Giám đốc CIA John Ratcliffe, ông Putin cho biết các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu các cơ quan tình báo hai bên vẫn diễn ra ngay cả trong những thời điểm căng thẳng của Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, ông ưu ý rằng các cuộc đàm phán hiện đang “bị đình trệ ở một mức độ nhất định”.

Nhà lãnh đạo Nga đã phát biểu trong và sau cuộc họp SCO - một khối chính trị và an ninh gồm 10 quốc gia - tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan.

Sự hiện diện của ông tại đây diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang ở Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, với việc cả hai bên đều gia tăng các cuộc tấn công đường không nhắm vào những mục tiêu thường ít được che chắn bằng hệ thống phòng không.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu, tàu thuyền và kho hàng thương mại điện tử của Nga bằng các đòn đánh tầm xa. Các cuộc tấn công này đã gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên khắp nước Nga và làm gián đoạn nền kinh tế nước này. Các lực lượng Ukraine cũng đã nỗ lực cô lập bán đảo Crimea và kìm chân quân đội Nga trên chiến trường, nơi đà tiến công của họ đã chậm lại. Theo lời ông Putin, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hư hại khoảng 100 tàu thuyền Nga trong vòng 40 ngày, gây thiệt hại tương đương 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga.

Trước đó trong ngày, ông Putin đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và cam kết tiếp tục ủng hộ điều mà ông gọi là “lòng sự dũng cảm và sự kiên cường” của người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến chống lại Iran cùng với Israel vào cuối tháng 2/2026, Nga được cho là đã hỗ trợ phía Iran bằng thông tin tình báo, bao gồm dữ liệu về các khí tài quân sự của Mỹ tại vịnh Ba Tư, và vận chuyển linh kiện UAV đến Tehran qua Biển Caspian. Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc tấn công qua lại trong tuần này sau một thời gian dài tạm lắng giao tranh.

“Trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi đang nỗ lực cung cấp cho các ngài sự hỗ trợ cần thiết”, ông Putin nói với Tổng thống Iran tại Bishkek. "Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các ngài và đang cung cấp những hàng hóa cần thiết”.

Quan điểm không lay chuyển

Nga bắt đầu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, thực hiện các đợt oanh tạc dồn dập đối phương bằng máy bay không người lái (UAV) phản lực mới, gia tăng tập kích thủ đô Kiev của Ukraine, đồng thời đe dọa hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này bằng cách nhắm mục tiêu vào các cảng ở Biển Đen.

Ông Putin đã thể hiện thái độ cứng rắn này trong các phát biểu tại Bishkek, cho biết quân đội Nga đã nhận lệnh thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông nhận định rằng các cuộc tấn công của Nga đang gây nguy hại cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine và đặt nước này trước nguy cơ khủng hoảng tài chính.

“Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ làm sụp đổ nền kinh tế ở đó, nhưng đây là một thách thức nghiêm trọng đối với họ”, ông Putin phát biểu.

Khi được hỏi về nhận định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng máy bay dân sự sẽ không an toàn khi bay qua Nga do nguy cơ từ máy bay không người lái của Ukraine, ông Putin đã gọi tuyên bố đó là hành động “khủng bố cấp nhà nước”.

“Và tôi muốn lưu ý một thực tế rằng chính họ mới là bên đang đề nghị chúng tôi nối lại đàm phán, đề nghị gặp mặt trực tiếp”, ông nói, ám chỉ các yêu cầu từ phía ông Zelensky về việc được gặp gỡ ông Putin.

Những diễn biến trên chiến trường đã dấy lên làn sóng lo ngại tại Nga về khả năng có một đợt huy động quân mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng này. Nhưng trong các phát biểu của mình, ông Putin đã bác bỏ những đồn đoán đó và gọi chúng là điều “vô lý”.

Chủ nhân điện Kremlin khẳng định nắm chắc tình hình thực địa

Tờ New York Times đưa tin rằng ông Ratcliffe, Giám đốc CIA, đã đến Moscow trong những ngày gần đây để trình bày một đánh giá ảm đạm về những tổn thất và diễn biến của xung đột Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo Nga đạt được một thỏa thuận. Các quan chức tình báo Mỹ từ lâu đã tin rằng ông Putin không nhận được thông tin chính xác về tình hình chiến trường từ cấp dưới của mình.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, ông Putin cho biết ông có nhiều nguồn thông tin giúp hình thành cái nhìn khách quan về chiến trường.

Tổng thống Putin cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 270 km2 lãnh thổ tại vùng Donetsk của Ukraine trong tháng 8. Thế nhưng, số liệu thống kê từ Deep State - một nhóm của Ukraine chuyên theo dõi và lập bản đồ các thay đổi trên tiền tuyến - cho thấy Nga chỉ giành được 26 km2 tại khu vực này.

Trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh SCO, ông Putin đã tham dự một cuộc gặp với giáo viên và học sinh tại Nga; tại đây, ông đưa ra một ví dụ về việc cá voi sát thủ ăn thịt gấu Bắc cực để giải thích lý do tại sao Nga cần tiến hành chiến đấu với Ukraine.

Khi được hỏi về những phát biểu đó tại Bishkek, ông Putin trả lời rằng vào thời Liên Xô, các quốc gia phương Tây thường được mô tả là những “con cá mập của chủ nghĩa đế quốc”. Ông giải thích thêm: “Nếu bất kỳ ai cố gắng kéo chúng tôi xuống chuỗi thức ăn, muốn nuốt chửng hay xé xác chúng tôi, họ có thể sẽ bị đấm gãy răng. Và Nga sẵn sàng làm điều đó, bất chấp việc những con cá mập này đang ngày càng trở nên hung hăng với nanh vuốt ngày càng sắc nhọn”.

Xem thêm:

>> Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

>> Tròn 6 tháng xung đột Iran: Mỹ và Israel đạt được những mục tiêu nào?

>> Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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