Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã quyết định lập tức triển khai các cam kết phòng thủ chung, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ đưa lực lượng quân sự tới lãnh thổ Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực bảo vệ vương quốc này.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan sẽ triển khai quân tới Saudi Arabia theo Thỏa thuận Mecca. Ảnh minh họa: AP

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của ủy ban thuộc khuôn khổ Thỏa thuận Mecca, với sự tham gia của ba nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Tuyên bố chung sau cuộc họp đã được Bộ Quốc phòng Saudi Arabia công bố.

“Ủy ban quyết định ngay lập tức bắt đầu triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ chung, thực hiện những biện pháp cần thiết để cung cấp lực lượng vũ trang và năng lực quân sự đã được thống nhất, đồng thời triển khai các lực lượng này tại Saudi Arabia trong thời gian sớm nhất”, tuyên bố nêu rõ.

Theo tuyên bố, việc triển khai lực lượng sẽ được tiến hành phù hợp với pháp luật quốc gia của từng nước thành viên, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp quân sự và củng cố năng lực chung trong ứng phó các mối đe dọa. Ba nước đồng thời nhấn mạnh an ninh của mỗi quốc gia là “một bộ phận không thể tách rời trong an ninh tập thể của cả ba nước”.

Động thái này đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết phòng thủ chung giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan theo Thỏa thuận Mecca.