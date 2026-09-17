English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Erdogan có thể tranh cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ 4 vào năm 2028

Thứ Năm, 21:41, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9 cho biết, đương kim Tổng thống Erdogan có thể sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2028, nếu được sự ủng hộ của Quốc hội. 

Trong một tuyên bố với đài NTV và báo Cumhuriyet, ông Mehmet Ucum, cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khẳng định trong trường hợp 360 nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4/2028, đương kim Tổng thống Erdogan sẽ tiếp tục tham gia tranh cử.

Ông Erdogan năm nay 72 tuổi, trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2014, sau khi đã có 3 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức thủ tướng. Ông Erdogan tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống vào các năm 2018 và 2023. Theo Hiến pháp hiện hành, cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp theo sẽ được tổ chức đúng kỳ hạn là vào tháng 5/2028. Trong kịch bản này, ông Erdogan không được phép tái tranh cử, do đã giữ đủ 3 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp.

Ong erdogan co the tranh cu tong thong tho nhi ky nhiem ky 4 vao nam 2028 hinh anh 1
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng quy định rằng: Trong trường hợp nhận được sự ủng hộ của ít nhất 360 trong tổng số 600 nghị sĩ Quốc hội, một cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn có thể được tổ chức. Điều đó đồng nghĩa ông Erdogan chưa hoàn thành đủ 3 nhiệm kỳ tổng thống, nên đủ tư cách tham gia tranh cử.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, kịch bản này vẫn có thể xảy ra, do liên minh cầm quyền giữa đảng AKP của Tổng thống Erdogan và đảng MHP, hiện đang nắm giữ tới 326 ghế trong Quốc hội. Tổng thống Erdogan cũng như liên minh cầm quyền, hoàn toàn có thể vận động thêm sự ủng của 34 nghị sĩ khác, để đảm bảo việc thông qua Nghị quyết mở đường cho Tổng thống Erdogan tiếp tục tranh cử và giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Bá Thi/VOV-Ai Cập
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam mở rộng kết nối thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha
Việt Nam mở rộng kết nối thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha

VOV.VN - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha tổ chức Đoàn giao dịch thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Việt Nam mở rộng kết nối thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha

Việt Nam mở rộng kết nối thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha

VOV.VN - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha tổ chức Đoàn giao dịch thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ leo thang căng thẳng về xây dựng công viên biển
Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ leo thang căng thẳng về xây dựng công viên biển

VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thành lập các công viên biển ở biển Aegean hồi đầu tháng này đã khiến Hy Lạp bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ leo thang căng thẳng về xây dựng công viên biển

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ leo thang căng thẳng về xây dựng công viên biển

VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thành lập các công viên biển ở biển Aegean hồi đầu tháng này đã khiến Hy Lạp bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia họp bàn triển khai Hiệp ước Mecca
Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia họp bàn triển khai Hiệp ước Mecca

VOV.VN - Sau khi ký Hiệp ước Mecca, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Istanbul vào ngày 31/8 nhằm thảo luận các cơ chế hợp tác an ninh, năng lực quốc phòng và chiến dịch chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia họp bàn triển khai Hiệp ước Mecca

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia họp bàn triển khai Hiệp ước Mecca

VOV.VN - Sau khi ký Hiệp ước Mecca, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Istanbul vào ngày 31/8 nhằm thảo luận các cơ chế hợp tác an ninh, năng lực quốc phòng và chiến dịch chống khủng bố.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ