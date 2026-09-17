Ông Erdogan có thể tranh cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ 4 vào năm 2028

Trong một tuyên bố với đài NTV và báo Cumhuriyet, ông Mehmet Ucum, cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khẳng định trong trường hợp 360 nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4/2028, đương kim Tổng thống Erdogan sẽ tiếp tục tham gia tranh cử.

Ông Erdogan năm nay 72 tuổi, trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2014, sau khi đã có 3 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức thủ tướng. Ông Erdogan tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống vào các năm 2018 và 2023. Theo Hiến pháp hiện hành, cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp theo sẽ được tổ chức đúng kỳ hạn là vào tháng 5/2028. Trong kịch bản này, ông Erdogan không được phép tái tranh cử, do đã giữ đủ 3 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng quy định rằng: Trong trường hợp nhận được sự ủng hộ của ít nhất 360 trong tổng số 600 nghị sĩ Quốc hội, một cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn có thể được tổ chức. Điều đó đồng nghĩa ông Erdogan chưa hoàn thành đủ 3 nhiệm kỳ tổng thống, nên đủ tư cách tham gia tranh cử.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, kịch bản này vẫn có thể xảy ra, do liên minh cầm quyền giữa đảng AKP của Tổng thống Erdogan và đảng MHP, hiện đang nắm giữ tới 326 ghế trong Quốc hội. Tổng thống Erdogan cũng như liên minh cầm quyền, hoàn toàn có thể vận động thêm sự ủng của 34 nghị sĩ khác, để đảm bảo việc thông qua Nghị quyết mở đường cho Tổng thống Erdogan tiếp tục tranh cử và giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.