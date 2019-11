Thổ Nhĩ Kỳ “tố” người Kurd thả hơn 800 tay súng IS ở Syria

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố đưa ra đã khẳng định: "Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác NATO duy nhất và là quốc gia nằm trong liên minh chống IS đã chiến đấu trong thời gian qua nhằm vô hiệu hóa 4.000 tay súng của tổ chức khủng bố này tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, Đảng Nhân dân người Kurd và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd đã thả hơn 800 tù nhân IS ở Tel Abyad".

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng người Kurd YPG đã thả tự do cho hơn 800 tay súng IS ở Syria. Ảnh: Reuters

Từ khi chiến dịch Mùa xuân Hòa bình diễn ra ở đông bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc lực lượng người Kurd thả các tay súng IS ở các nhà tù địa phương trong khi Đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) bác bỏ khẳng định trên, đồng thời cho biết những kẻ khủng bố đã trốn thoát được sau khi Ankara tấn công các khu vực có các nhà tù này.

Vào giữa tháng 10/2019, tờ New York Times cho biết vài trăm kẻ cực đoan đã lợi dụng tình hình hỗn loạn trong chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ để trốn thoát khỏi một trung tâm giam giữ tạm thời ở Syria. Khoảng 700 thành viên gia đình của các phiến quân IS cũng trốn thoát khỏi một khu trại khác ở phía bắc Syria. Bài báo này cũng nêu ra danh sách các nhà tù và các trung tâm giam giữ tạm thời ở các thị trấn như Ayn Issa, Qobani, Al-Hasakah và Qamishli. Các nguồn tin trong bài báo của New York Times cho biết có khoảng 11.000 người bị giam giữ ở đây, trong đó có 9.000 người có quốc tịch Syria và Iraq cùng với 2.000 người khác đến từ 50 quốc gia khác nhau - những nước đã từ chối để những người này hồi hương.

Ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một chiến dịch quân sự vào phía bắc Syria mang tên Mùa xuân hòa bình và bắt đầu không kích các vị trí của lực lượng người Kurd. Mục tiêu của Ankara là tạo một vùng đệm ở phía bắc Syria - nơi những người tị nạn Syria có thể quay trở về. Vùng đệm này cũng sẽ tạo một vành đai an ninh dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn SANA của Syria đã gọi chiến dịch này là một động thái "hung hăng", trong khi cộng đồng quốc tế cũng lên tiếng chỉ trích hành động của Ankara./.