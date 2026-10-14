Giá dầu diesel kỳ hạn tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của ông Trump với Nga

Giá dầu diesel Mỹ tăng mạnh bất chấp thỏa thuận giữa ông Trump và Nga

Hợp đồng diesel kỳ hạn tại Mỹ tăng khoảng 5% vào giữa ngày 13/10, lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Tại châu Âu, giá diesel kỳ hạn cũng tăng khoảng 3,8%, trong khi giá khí đốt tăng lên mức cao nhất trong năm.

Diễn biến trên cho thấy thị trường vẫn hoài nghi về khả năng thỏa thuận của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể nhanh chóng hạ giá nhiên liệu. Khi công bố thỏa thuận, ông Trump nói Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel bổ sung cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lượng diesel này, nếu được đưa ra thị trường, cũng chỉ tương đương chưa tới hai tuần nhu cầu của Mỹ.

Chuyên gia năng lượng Tom Kloza của Gulf Oil viết trên mạng xã hội X rằng mức tăng giá diesel bán buôn trong ngày đáng kinh ngạc. Ông cảnh báo giá diesel bán lẻ kỷ lục tại Mỹ, hiện trung bình ở mức 6,53 USD/gallon, có thể bị vượt qua trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Giá diesel trung bình toàn quốc tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ cuối tháng 2.

Giá diesel trung bình toàn quốc tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2. Giá xăng không chì cũng tăng hơn 45% trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch quanh 106 USD/thùng, còn dầu thô WTI của Mỹ gần 95 USD/thùng, đều tăng khoảng 70% từ đầu năm.

Áp lực giá nhiên liệu đang trở thành vấn đề chính trị lớn với ông Trump và đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ. Giá diesel và xăng tăng nhanh tại nhiều khu vực mà đảng Cộng hòa cần giữ sự ủng hộ của cử tri, trong đó có nông dân, chủ trang trại, tài xế xe tải và các bang chiến địa.

Ngoài thỏa thuận với Nga, ông Trump đã gây sức ép để châu Âu giải phóng thêm dự trữ diesel, nhưng các chi tiết cụ thể còn thiếu khiến tác động hạ nhiệt giá chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau đó cho biết châu Âu không mở thêm đợt giải phóng dự trữ diesel mới, mà chỉ tiếp tục thực hiện cam kết đã đưa ra từ tháng 3.

Ông Trump cũng ký sắc lệnh nới lỏng hạn chế đối với loại diesel nhuộm đỏ dùng cho mục đích ngoài đường bộ, vốn không chịu thuế nhiên liệu liên bang. Tuy nhiên, các nhóm trong ngành cảnh báo tài xế xe tải không nên sử dụng loại nhiên liệu này khi chưa rõ cơ chế thuế và quy định áp dụng. Tính đến nay, chưa rõ sắc lệnh này có tác động đáng kể nào tới nguồn cung hoặc giá diesel trong nước Mỹ hay không.