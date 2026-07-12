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Thời sự quốc tế sáng 12/7: Nga giăng bão lửa nuốt chửng bầu trời Kiev

Chủ Nhật, 08:22, 12/07/2026
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VOV.VN - Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev vào rạng sáng 11/7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây.

PV/VOV.VN
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