Thời sự quốc tế sáng 12/7: Nga giăng bão lửa nuốt chửng bầu trời Kiev

VOV.VN - Washington tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nếu Tehran không chuyển giao lượng urani làm giàu, trong khi Iran khẳng định vẫn không tin tưởng Mỹ và duy trì lập trường cứng rắn.
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VOV.VN - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga vừa công bố video giới thiệu loại đạn chống UAV mới, đồng thời cho biết sản phẩm đã được chuyển giao cho quân đội để phục vụ quá trình thử nghiệm.
VOV.VN - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga vừa công bố video giới thiệu loại đạn chống UAV mới, đồng thời cho biết sản phẩm đã được chuyển giao cho quân đội để phục vụ quá trình thử nghiệm.
VOV.VN - Ít nhất 10 người đã bị thương sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 11/7. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang chờ nguồn cung cấp đạn dược phòng không mới.
VOV.VN - Ít nhất 10 người đã bị thương sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 11/7. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang chờ nguồn cung cấp đạn dược phòng không mới.
VOV.VN - Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ trước khi bay thử. Nếu thành công, tên lửa có tầm bắn gần 900km này sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm tác chiến.
VOV.VN - Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ trước khi bay thử. Nếu thành công, tên lửa có tầm bắn gần 900km này sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm tác chiến.
VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là bước đi mang ý nghĩa dài hạn, song khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev trong thời gian tới.
VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là bước đi mang ý nghĩa dài hạn, song khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev trong thời gian tới.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/7 cho biết Nga đã tấn công một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào tỉnh Kiev hồi đầu tuần này, đồng thời cho biết thêm một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/7 cho biết Nga đã tấn công một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào tỉnh Kiev hồi đầu tuần này, đồng thời cho biết thêm một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động.