Thời sự quốc tế sáng 12/7: Nga giăng bão lửa nuốt chửng bầu trời Kiev

Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine

VOV.VN - Ít nhất 10 người đã bị thương sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 11/7. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang chờ nguồn cung cấp đạn dược phòng không mới.