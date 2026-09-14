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Thời sự quốc tế sáng 14/9: Houthi tiến công thần tốc ở Yemen

Thứ Hai, 08:47, 14/09/2026
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VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

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Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

>>> Xem thêm:  Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

PV/VOV.VN
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