Thời sự quốc tế tối 14/10: Ngân hàng lớn thứ 2 nước Mỹ bị phạt 1,2 tỷ USD

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VOV.VN - Bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh.
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VOV.VN - Bulgaria cho biết máy bay không người lái (UAV) đã tấn công các tàu trên Biển Đen, làm chìm một chiếc và buộc phải triển khai hoạt động cứu hộ. EU và Liên hợp quốc đã lên án những cuộc tập kích này
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
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VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.