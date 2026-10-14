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Thời sự quốc tế tối 14/10: Ngân hàng lớn thứ 2 nước Mỹ bị phạt 1,2 tỷ USD

Thứ Tư, 20:49, 14/10/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/10 yêu cầu Bank of America (BoA), nộp phạt 1,2 tỷ USD vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.

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PV/VOV.VN
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