Thời sự quốc tế sáng 16/11: Thế giới sắp trở lại trạng thái thừa dầu

Xem thêm: Ông Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về sự cố hàng không Mỹ
VOV.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất các bước đẩy nhanh cải cách trong những lĩnh vực then chốt, hướng tới đáp ứng các tiêu chí về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.
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VOV.VN - Czech đang đối mặt với bất đồng nội bộ liên quan đến khả năng cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận quốc tế “Koalicja 26.2” tại Ba Lan. Tổng thống Petr Pavel chỉ trích quyết định không cử binh sĩ, trong khi Thủ tướng Andrej Babiš khẳng định, chính phủ chưa từng thảo luận về vấn đề này.
VOV.VN - Czech đang đối mặt với bất đồng nội bộ liên quan đến khả năng cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận quốc tế “Koalicja 26.2” tại Ba Lan. Tổng thống Petr Pavel chỉ trích quyết định không cử binh sĩ, trong khi Thủ tướng Andrej Babiš khẳng định, chính phủ chưa từng thảo luận về vấn đề này.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, theo thông tin tình báo, Nga đang chuẩn bị tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine. Ông đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ phòng không, đặc biệt là tên lửa cho các hệ thống Patriot và NASAMS.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, theo thông tin tình báo, Nga đang chuẩn bị tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine. Ông đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ phòng không, đặc biệt là tên lửa cho các hệ thống Patriot và NASAMS.
VOV.VN - Sự phát triển của các phương tiện không người lái dưới nước, đặc biệt là những thiết bị tự hành có khả năng hoạt động độc lập mà không cần sự điều khiển liên tục của con người, đang đặt ra thách thức đối với ưu thế của các cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, trong đó có Mỹ.
VOV.VN - Sự phát triển của các phương tiện không người lái dưới nước, đặc biệt là những thiết bị tự hành có khả năng hoạt động độc lập mà không cần sự điều khiển liên tục của con người, đang đặt ra thách thức đối với ưu thế của các cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, trong đó có Mỹ.