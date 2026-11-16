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Thời sự quốc tế sáng 16/11: Thế giới sắp trở lại trạng thái thừa dầu

Thứ Hai, 08:38, 16/11/2026
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VOV.VN - Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ trở lại trạng thái dư nguồn cung trong quý IV năm nay, khi hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh phục hồi.

Xem thêm: Ông Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về sự cố hàng không Mỹ

PV/VOV.VN
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