Tổng thống Zelensky: Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới vào Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/11 cho biết, các báo cáo tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Theo ông Zelensky, cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (còn gọi là Nhóm Ramstein) dự kiến diễn ra trong vài ngày tới cần mang lại những kết quả cụ thể, đồng thời phát đi tín hiệu mạnh mẽ tới Nga rằng Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk phát biểu trước truyền thông tại Kiev, ngày 22/10/2026. Ảnh: Reuters

“Ưu tiên của chúng tôi là phòng không. Các đối tác cần tập trung cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot và NASAMS. Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga vẫn rất nghiêm trọng. Các báo cáo tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị những đợt tấn công mới”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev cũng sẽ phối hợp với các đối tác để tăng cường sản xuất máy bay không người lái (UAV). Theo ông, Ukraine có đủ tiềm lực để mở rộng hoạt động sản xuất, trong khi việc triển khai các phương tiện này trên tiền tuyến đang mang lại hiệu quả.

Liên quan các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Nga, ông Zelensky cho biết đã nhận được báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi về các cuộc tấn công nhằm gây sức ép kinh tế đối với Moscow.

“Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã vô hiệu hóa hơn 55% công suất lọc dầu của Nga. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng trước việc Nga từ chối giảm leo thang và tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi”, ông Zelensky tuyên bố.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin các cuộc tấn công của Kiev đã làm gián đoạn hoạt động tại 9 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Tối 15/11, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành một đợt tấn công bằng hàng chục UAV nhằm vào Moscow.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.