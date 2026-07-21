Thời sự quốc tế sáng 21/7: Ông Trump “đau buồn” trước thương vong của lính Mỹ

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.