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Thời sự quốc tế sáng 21/7: Ông Trump “đau buồn” trước thương vong của lính Mỹ

Thứ Ba, 08:58, 21/07/2026
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VOV.VN - Trong một phát biểu mới nhất liên quan đến đến cuộc xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 cho biết, ông "vô cùng đau buồn" trước thương vong của binh sĩ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, khi số quân nhân thiệt mạng đã tăng lên 17 người.

PV/VOV.VN
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