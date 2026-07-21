Thời sự quốc tế sáng 21/7: Ông Trump “đau buồn” trước thương vong của lính Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng trữ lượng dầu khí “vô giá” tại Biển Bắc có thể giúp Vương quốc Anh trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, trong bối cảnh xuất hiện các đồn đoán về khả năng chính phủ mới của Anh xem xét mở rộng hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi.
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VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi quân đội Mỹ đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến tại Trung Đông.
VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi quân đội Mỹ đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến tại Trung Đông.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 cho biết, ông "vô cùng đau buồn" trước thương vong của binh sĩ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, khi số quân nhân thiệt mạng đã tăng lên 17 người.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 cho biết, ông "vô cùng đau buồn" trước thương vong của binh sĩ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, khi số quân nhân thiệt mạng đã tăng lên 17 người.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.