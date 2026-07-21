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Dầu khí Biển Bắc trở thành tâm điểm sau phát biểu gây chú ý của ông Trump

Thứ Ba, 07:34, 21/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng trữ lượng dầu khí “vô giá” tại Biển Bắc có thể giúp Vương quốc Anh trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, trong bối cảnh xuất hiện các đồn đoán về khả năng chính phủ mới của Anh xem xét mở rộng hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với điều mà ông mô tả là kế hoạch của Thủ tướng Anh Andy Burnham nhằm cho phép hoạt động khoan dầu khí không bị hạn chế tại các mỏ dầu khí ở Biển Bắc.

“Đây là một trong những nguồn dầu chất lượng lớn nhất trên Trái Đất... và sẽ đưa Vương quốc Anh từ một quốc gia chìm trong khó khăn kinh tế trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới”, ông Trump viết.

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Dầu khí Biển Bắc trở thành tâm điểm sau phát biểu gây chú ý của ông Trump. Ảnh: Reuters

Biển Bắc, vùng biển nằm giữa Vương quốc Anh và Na Uy, từ lâu là khu vực trọng điểm của ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi của Anh.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Andy Burnham đến nay vẫn chưa cam kết cấp thêm giấy phép thăm dò dầu khí mới tại Biển Bắc. Đây cũng là chủ trương mà Công đảng từng đưa vào cương lĩnh tranh cử năm 2024, trong đó cam kết chấm dứt việc cấp phép khai thác mới nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.

Tuy nhiên, chính phủ Anh có thể xem xét thúc đẩy hai dự án dầu khí quy mô lớn ngoài khơi Scotland là Jackdaw và Rosebank. Hai dự án này đã được chính phủ Bảo thủ tiền nhiệm cấp phép trước khi bị đình trệ do các tranh chấp pháp lý.

Theo số liệu của Chính phủ Anh, sản lượng dầu khí ngoài khơi nước này đã giảm mạnh trong những năm qua. Năm 2024, sản lượng chỉ đạt khoảng 1,1 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 4,6 triệu thùng/ngày vào năm 1999.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý ngành dầu khí Anh cho biết nước này vẫn còn tiềm năng khai thác, với trữ lượng dầu đã được xác minh ước tính khoảng 2,9 tỷ thùng. Dù vậy, việc gia tăng sản lượng trong nước được đánh giá khó tạo ra tác động lớn tới hóa đơn năng lượng của người dân Anh, bởi giá dầu khí được quyết định chủ yếu trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, phần lớn dầu khai thác tại Biển Bắc hiện được xuất khẩu, do đó việc tăng sản lượng cũng không tạo ra thay đổi đáng kể về an ninh năng lượng trong nước, dù có thể giúp tăng nguồn thu thuế cho chính phủ.

Ngành dầu khí Anh đang kêu gọi một “sự điều chỉnh chính sách”, nhằm tiếp tục hỗ trợ khai thác dầu khí tại Biển Bắc thay vì phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu. Trong khi đó, các tổ chức môi trường cho rằng một hệ thống năng lượng bền vững và an toàn hơn cần dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo được phát triển trong nước.

Giang Bùi/VOV.VN
cac
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