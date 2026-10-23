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Thời sự quốc tế sáng 23/10: Nga và Ukraine dồn dập tấn công "ăn miếng trả miếng"

Thứ Sáu, 08:58, 23/10/2026
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VOV.VN - Tên lửa Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 22/10, trong khi Ukraine triển khai hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Moscow trong đêm. Hai bên tiếp tục các đợt tấn công dồn dập bất chấp những nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Xem thêm: Tổng thống Putin hé lộ về khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine

PV/VOV.VN
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