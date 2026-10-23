Thời sự quốc tế sáng 23/10: Nga và Ukraine dồn dập tấn công "ăn miếng trả miếng"
Thứ Sáu, 08:58, 23/10/2026
VOV.VN - Tên lửa Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 22/10, trong khi Ukraine triển khai hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Moscow trong đêm. Hai bên tiếp tục các đợt tấn công dồn dập bất chấp những nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.
VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết Nga bắt đầu triển khai tên lửa hành trình Filin mới, đồng thời công bố mô hình 3D tương tác mô tả các bộ phận thân tên lửa, hệ thống động cơ và cấu trúc linh kiện điện tử có nguồn gốc nước ngoài.
VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết Nga bắt đầu triển khai tên lửa hành trình Filin mới, đồng thời công bố mô hình 3D tương tác mô tả các bộ phận thân tên lửa, hệ thống động cơ và cấu trúc linh kiện điện tử có nguồn gốc nước ngoài.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10 cho biết CEO SpaceX Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập Starlink cho Ukraine, nhưng từ chối bình luận về việc liệu ông có trực tiếp trao đổi với tỷ phú này hay không.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10 cho biết CEO SpaceX Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập Starlink cho Ukraine, nhưng từ chối bình luận về việc liệu ông có trực tiếp trao đổi với tỷ phú này hay không.
VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phản công đặc biệt tại hướng Kupiansk, sử dụng hệ thống đường ngầm dài hơn 15 km để bí mật tiếp cận hậu phương của lực lượng Nga, đồng thời phối hợp tấn công từ mặt đất và trên không.
VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phản công đặc biệt tại hướng Kupiansk, sử dụng hệ thống đường ngầm dài hơn 15 km để bí mật tiếp cận hậu phương của lực lượng Nga, đồng thời phối hợp tấn công từ mặt đất và trên không.