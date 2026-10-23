Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói 3 tên lửa mang đầu đạn chùm, loại vũ khí phát tán nhiều bom con trên diện rộng và bị nhiều quốc gia cấm do nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về thông tin này.

Nga tập kích Kiev, Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía Moscow. Ảnh: Reuters

Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói 3 tên lửa mang đầu đạn chùm, loại vũ khí phát tán nhiều bom con trên diện rộng và bị nhiều quốc gia cấm do nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về thông tin này.

Tình hình căng thẳng leo thang khi Ukraine đối mặt với các cuộc tập kích mới

Ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào 12 khu vực của Ukraine khiến 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

Giới chức địa phương cho biết một cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu chợ ở Lozova, gần thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Ba người khác thiệt mạng tại thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine và một người tại tỉnh Dnipropetrovsk lân cận.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine phóng 630 UAV về phía Moscow và tuyên bố đã tiến hành một cuộc “tấn công quy mô lớn” trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odesa của Ukraine, cũng như các tàu được quân đội Ukraine sử dụng.

Tại Nga, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 2 người bị thương gần thủ đô do UAV Ukraine phóng trong đêm. Phần lớn UAV đã bị đánh chặn từ khoảng cách xa, ông nói.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin ở St. Petersburg để thảo luận về việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Các cuộc đàm phán tập trung vào khả năng nối lại tiến trình hòa đàm ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, vốn đình trệ kể từ tháng 2.

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới. Ông Putin cho biết mục tiêu của đàm phán là bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Theo ông, Witkoff nhấn mạnh các cuộc thảo luận cần mở rộng sang “cấu trúc an ninh châu Âu”.

Theo nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết đề xuất của Mỹ bao gồm phương án Ukraine nhượng vùng Donbas cho Nga để đổi lấy bảo đảm an ninh trong tương lai từ NATO.

Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến sự nếu Ukraine không nhượng thêm lãnh thổ, hạn chế quy mô lực lượng vũ trang và cam kết không tham gia NATO. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ những điều kiện này, cho rằng đó là yêu cầu buộc Kiev đầu hàng và sẽ khiến nước này không còn khả năng tự bảo vệ.