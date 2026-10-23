English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga tập kích Kiev, Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía Moscow

Thứ Sáu, 06:52, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công Kiev, trong khi Ukraine triển khai hàng trăm UAV hướng về Moscow, bất chấp những nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột.

Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói 3 tên lửa mang đầu đạn chùm, loại vũ khí phát tán nhiều bom con trên diện rộng và bị nhiều quốc gia cấm do nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về thông tin này.

nga tap kich kiev, ukraine phong hang tram uav ve phia moscow hinh anh 1
Nga tập kích Kiev, Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía Moscow. Ảnh: Reuters

Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói 3 tên lửa mang đầu đạn chùm, loại vũ khí phát tán nhiều bom con trên diện rộng và bị nhiều quốc gia cấm do nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về thông tin này.

Tình hình căng thẳng leo thang khi Ukraine đối mặt với các cuộc tập kích mới

Ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào 12 khu vực của Ukraine khiến 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

Giới chức địa phương cho biết một cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu chợ ở Lozova, gần thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Ba người khác thiệt mạng tại thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine và một người tại tỉnh Dnipropetrovsk lân cận.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine phóng 630 UAV về phía Moscow và tuyên bố đã tiến hành một cuộc “tấn công quy mô lớn” trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odesa của Ukraine, cũng như các tàu được quân đội Ukraine sử dụng.

Tại Nga, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 2 người bị thương gần thủ đô do UAV Ukraine phóng trong đêm. Phần lớn UAV đã bị đánh chặn từ khoảng cách xa, ông nói.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin ở St. Petersburg để thảo luận về việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Các cuộc đàm phán tập trung vào khả năng nối lại tiến trình hòa đàm ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, vốn đình trệ kể từ tháng 2.

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới. Ông Putin cho biết mục tiêu của đàm phán là bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Theo ông, Witkoff nhấn mạnh các cuộc thảo luận cần mở rộng sang “cấu trúc an ninh châu Âu”.

Theo nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết đề xuất của Mỹ bao gồm phương án Ukraine nhượng vùng Donbas cho Nga để đổi lấy bảo đảm an ninh trong tương lai từ NATO.

Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến sự nếu Ukraine không nhượng thêm lãnh thổ, hạn chế quy mô lực lượng vũ trang và cam kết không tham gia NATO. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ những điều kiện này, cho rằng đó là yêu cầu buộc Kiev đầu hàng và sẽ khiến nước này không còn khả năng tự bảo vệ.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km
Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phản công đặc biệt tại hướng Kupiansk, sử dụng hệ thống đường ngầm dài hơn 15 km để bí mật tiếp cận hậu phương của lực lượng Nga, đồng thời phối hợp tấn công từ mặt đất và trên không.

Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phản công đặc biệt tại hướng Kupiansk, sử dụng hệ thống đường ngầm dài hơn 15 km để bí mật tiếp cận hậu phương của lực lượng Nga, đồng thời phối hợp tấn công từ mặt đất và trên không.

Nga hé lộ địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine
Nga hé lộ địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Saudi Arabia đang được xem xét làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Nga hé lộ địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

Nga hé lộ địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Saudi Arabia đang được xem xét làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc
Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Trong cuộc vận động ở bang Nam Carolina ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột tại Ukraine và cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp đi đến hồi kết.

Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

Ông Trump nói xung đột tại Ukraine và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

VOV.VN - Trong cuộc vận động ở bang Nam Carolina ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột tại Ukraine và cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp đi đến hồi kết.

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine
Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không liên quan và không biết ai đã ra quyết định hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink và Starshield tại Ukraine.

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không liên quan và không biết ai đã ra quyết định hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink và Starshield tại Ukraine.

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ
Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về tổ chức đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về tổ chức đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ