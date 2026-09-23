Thời sự quốc tế sáng 23/9: Nga giáng đòn phản kích quy mô lớn vào Zaporizhzhia

Xem thêm: Chiến dịch Vivaldi hé lộ cách Ukraine đưa robot thọc sâu phòng tuyến Nga
VOV.VN - Nga có thể sản xuất hàng nghìn vũ khí Dan-T, gây thêm áp lực cho phòng không Ukraine.
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 22/9: Điện Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga; Nga tích trữ tên lửa đạn đạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga...
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 22/9: Điện Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga; Nga tích trữ tên lửa đạn đạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga...
VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố ngày 21/9, Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma Quốc gia khóa IX, tương đương hơn 3/4 tổng số ghế. Đây là số ghế cao nhất trong lịch sử của đảng này.
VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố ngày 21/9, Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ có ít nhất 348 ghế trong Duma Quốc gia khóa IX, tương đương hơn 3/4 tổng số ghế. Đây là số ghế cao nhất trong lịch sử của đảng này.
VOV.VN - Ngày 22/9, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Trước đó, trưởng đoàn Ấn Độ đã phát biểu kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương.
VOV.VN - Ngày 22/9, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu tới New York tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Trước đó, trưởng đoàn Ấn Độ đã phát biểu kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương.