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Thời sự quốc tế sáng 23/9: Nga giáng đòn phản kích quy mô lớn vào Zaporizhzhia

Thứ Tư, 08:26, 23/09/2026
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VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công dữ dội vào thành phố Zaporizhzhia, một ngày sau khi lực lượng Ukraine phóng hơn 1.000 UAV vào lãnh thổ Nga.

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PV/VOV.VN
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