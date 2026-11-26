Thời sự quốc tế sáng 26/11: Nga chỉ thị khẩn sau vụ 2 nhà máy dầu bốc cháy
Thứ Năm, 08:52, 26/11/2026
VOV.VN - Hai nhà máy lọc dầu lớn tại vùng Samara của Nga bốc cháy sau cuộc tập kích UAV của Ukraine trong đêm 25/11. Chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev khiến Moscow phải tính toán di dời hoạt động lọc dầu và hóa dầu đến vùng Viễn Đông.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chưa đưa ra lập trường đàm phán cụ thể về Ukraine nhưng lại yêu cầu Nga bỏ qua các lợi ích của Moscow, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận này sẽ không giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, nhận định xung đột Ukraine về thực chất đã trở thành cuộc chiến ủy nhiệm giữa các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev và Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, nhận định xung đột Ukraine về thực chất đã trở thành cuộc chiến ủy nhiệm giữa các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev và Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ ra ngoài chiến trường truyền thống, vươn tới các tuyến hàng hải chiến lược tại Địa Trung Hải, biển Baltic và khu vực Bắc Phi, khi Ukraine liên tiếp tấn công các tàu quân sự và tàu hậu cần của Nga trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ ra ngoài chiến trường truyền thống, vươn tới các tuyến hàng hải chiến lược tại Địa Trung Hải, biển Baltic và khu vực Bắc Phi, khi Ukraine liên tiếp tấn công các tàu quân sự và tàu hậu cần của Nga trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế.