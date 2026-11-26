Theo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng phòng vệ nước này phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào căn cứ không quân Savasleyka, nơi triển khai các máy bay mang tên lửa Kinzhal của Nga.

Căn cứ này nằm tại tỉnh Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga, là nơi đồn trú của các máy bay MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Ukraine tuyên bố tập kích căn cứ không quân Savasleyka của Nga, làm hư hại 5 máy bay chiến đấu. Ảnh: RBC-Ukraine

“Cuộc tập kích nhằm vào sân bay đã làm suy giảm khả năng của đối phương trong việc khủng bố dân thường của chúng ta”, Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công đã đánh trúng 5 máy bay Nga, gồm 3 chiếc MiG-31 và 2 chiếc Su-34. Các máy bay này bị hư hại và sẽ không thể hoạt động trong một thời gian.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cũng như số lượng máy bay bị ảnh hưởng chính xác vẫn đang được xác minh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có khả năng sẽ còn những thông tin tích cực hơn được công bố.

Ukraine tiếp tục tập kích hai nhà máy lọc dầu của Nga

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X: “Sửa xong chưa? Lại sửa tiếp đi”. Thông điệp này đề cập đến hai nhà máy lọc dầu Syzran và Kuibyshev thuộc tập đoàn Rosneft, nằm tại tỉnh Samara của Nga.

Theo phía Ukraine, nhà máy lọc dầu Syzran đã bị tấn công ít nhất 10 lần kể từ tháng 8/2025, trong khi nhà máy Kuibyshev bị tập kích lần thứ 5.

Cả hai cơ sở này từng phải ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công hồi tháng 9. Nga đã dành khoảng hai tháng để sửa chữa, nhưng các nhà máy lại tiếp tục bị tập kích và bốc cháy.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết tại nhà máy lọc dầu Kuibyshev, các cuộc tấn công đã gây hư hại cho hai tổ hợp chưng cất dầu thô sơ cấp AVT-4 và AVT-5, một phân xưởng reforming và hai bể chứa.

Trong khi đó, tại nhà máy lọc dầu Syzran, các hạng mục bị hư hại gồm tổ hợp chưng cất sơ cấp AVT-6, phân xưởng khử lưu huỳnh, phân xưởng reforming xúc tác, phân xưởng xử lý bằng hydro, phân xưởng đồng phân hóa và hai bể chứa dầu.

Theo số liệu được công bố, hai nhà máy này có tổng công suất chế biến hơn 15 triệu tấn dầu mỗi năm. Nhà máy Syzran sản xuất nhiên liệu máy bay phục vụ không quân Nga, trong khi Kuibyshev cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Quân khu Trung tâm và Quân khu phía Nam.

Các nhà phân tích nhận định sản lượng lọc dầu của Nga đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10, trong khi lượng xăng nhập khẩu trong tháng 10 tăng lên mức cao kỷ lục. Đáng chú ý, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã khiến sản lượng lọc dầu tại Nga trong tháng 11 giảm gần một nửa.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của nước này. Theo ông Putin, Ukraine đang phớt lờ những đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu của Nga.