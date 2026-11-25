Các nước trung lập cũng như các đồng minh của Ukraine tỏ ra lo ngại trước diễn biến này. Nga cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu.

Tên lửa hành trình Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố các tàu hải quân Nga cũng như tàu hàng vận chuyển trang thiết bị quân sự đều là mục tiêu tấn công hợp pháp và đây là hành động “tự vệ” của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga bị đánh chìm tại cảng Benghazi, miền đông Libya.

Không dừng ở Libya, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào tàu hàng Sparta II của Nga tại vịnh Phần Lan hôm 21/11. Ông khẳng định con tàu là mục tiêu quân sự hợp pháp vì vận chuyển vũ khí. Các bên liên quan như Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNU) có trụ sở tại Tripoli và châu Âu tỏ ra lo ngại. Chính quyền Tripoli tuyên bố không chấp nhận việc Libya bị lôi kéo vào cuộc xung đột Nga - Ukraine. Chính phủ Tripoli tuyên bố sẽ không cho phép lãnh thổ Libya bị sử dụng làm bàn đạp để tiến hành các hành động thù địch.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik nhấn mạnh Ukraine cần tuân thủ luật pháp quốc tế khi tiến hành các hoạt động quân sự, cũng như tôn trọng nhu cầu duy trì ổn định tại các khu vực lân cận Na Uy - một quốc gia thành viên NATO, đã thiết lập kế hoạch tài trợ dài hạn cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 27 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030.

Về vụ việc tàu hàng Sparta II của Nga tại vịnh Phần Lan, chính phủ Nga chỉ ra một khả năng nguy hiểm là Litva đã cho phép máy bay không người lái Ukraine bay qua không phận của họ, tức không phận thuộc lãnh thổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cáo buộc này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO.

Hôm 24/11, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga bất chấp đề nghị kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga cảnh báo Moscow sẽ trả đũa: “Chúng tôi thấy rằng chính quyền Ukraine vẫn không ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi và yêu cầu trực tiếp từ Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế, không thực hiện các cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, giới chức tại Kiev lại phớt lờ những lời khuyên đó. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như trước. Về vấn đề này, tôi phải khẳng định rằng các biện pháp đáp trả của chúng tôi là điều không thể tránh khỏi. Mọi người cần phải nhận thức rõ về điều đó”.

Trước một mùa đông khắc nghiệt và sức ép quân sự ngày càng dữ dội từ Nga, châu Âu tuyên bố vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ Kiev về mặt quân sự, tài chính và cơ sở hạ tầng. Hôm qua (24/11) Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần 115 tỷ euro (125 tỷ USD) hỗ trợ tài chính từ bên ngoài trong năm 2027, trong đó đã đạt được cam kết khoảng 90 tỷ euro từ Liên minh châu Âu và đang tiến hành thảo luận để tìm nguồn cho 25 tỷ euro còn thiếu.

Có thể thấy, bất chấp nhiều tuần ngoại giao con thoi và nỗ lực thất bại của Mỹ, những diễn biến trong tuần qua cho thấy thay vì tiến tới hòa bình, cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang. Các vụ việc tại Địa Trung Hải và Vịnh Phần Lan, nếu được xác nhận, không chỉ phản ánh sự mở rộng về phạm vi địa lý của cuộc đối đầu Nga - Ukraine, mà còn đặt ra những thách thức mới đối với an ninh hàng hải, mạng lưới hậu cần quân sự và nguy cơ xung đột lan sang các khu vực bên ngoài chiến trường truyền thống, tác động ngày càng sâu rộng đến cấu trúc an ninh quốc tế. EU và NATO có thể phải đối mặt với một môi trường chiến lược ngày càng bất ổn, nơi ranh giới giữa hỗ trợ một bên tham chiến và can dự trực tiếp vào xung đột trở nên mong manh hơn. Các chuyên gia hàng hải lo ngại việc tàu thương mại tại các cảng trung lập liên tiếp trở thành mục tiêu sẽ đẩy chi phí vận tải năng lượng và rủi ro an ninh biển toàn cầu lên cao.