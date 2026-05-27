Thời sự quốc tế sáng 27/5: Iran tuyên bố Mỹ không còn nơi trú ẩn tại Trung Đông

VOV.VN - Theo kênh Al Jazeera, phát biểu trên Telegram cá nhân ngày 26/5, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định, các cường quốc vùng Vịnh sẽ không còn đóng vai trò là "lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ, và Washington cũng không còn giữ được một "nơi trú ẩn an toàn" tại khu vực này.