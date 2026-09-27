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Thời sự quốc tế sáng 27/9: Mỹ muốn ông Zelensky đến Moscow, Ukraine bác bỏ

Chủ Nhật, 08:31, 27/09/2026
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VOV.VN - Hãng tin Bloomberg cho biết, trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đề xuất nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow gặp Tổng thống Vladimir Putin nhưng ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng này.

Xem thêm: EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

PV/VOV.VN
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