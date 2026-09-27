Thời sự quốc tế sáng 27/9: Mỹ muốn ông Zelensky đến Moscow, Ukraine bác bỏ
Chủ Nhật, 08:31, 27/09/2026
VOV.VN - Hãng tin Bloomberg cho biết, trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đề xuất nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow gặp Tổng thống Vladimir Putin nhưng ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại Eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran.
VOV.VN - Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu "quốc gia liên quan" chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.
VOV.VN - Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu "quốc gia liên quan" chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.
VOV.VN - Trái với dự đoán rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị vô hiệu hóa sau chiến dịch không kích kéo dài gần 7 tháng của Mỹ và Israel, các báo cáo gần đây cho thấy Tehran vẫn duy trì được một phần đáng kể năng lực tên lửa.
VOV.VN - Trái với dự đoán rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị vô hiệu hóa sau chiến dịch không kích kéo dài gần 7 tháng của Mỹ và Israel, các báo cáo gần đây cho thấy Tehran vẫn duy trì được một phần đáng kể năng lực tên lửa.