Thời sự quốc tế sáng 2/8: Nga khai hỏa dồn dập tấn công Ukraine

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm ngày 1/8, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Một tòa nhà ở Kiev đã bị sập một phần sau đợt tấn công của Nga, khiến một số người bị mắc kẹt. Một số nhà kho cũng bốc cháy. Theo các nhân chứng, hơn một chục vụ nổ đã vang lên khắp thành phố. Một số khu vực bị mất điện.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev trong những tháng gần đây, trong khi Ukraine vẫn chưa giải quyết được tình trạng thiếu đạn dược phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.