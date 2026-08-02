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Thời sự quốc tế sáng 2/8: Nga khai hỏa dồn dập tấn công Ukraine

Chủ Nhật, 08:58, 02/08/2026
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VOV.VN - Một nhà máy sản xuất UAV thuộc sở hữu doanh nghiệp Mỹ tại Kiev bất ngờ bị tên lửa Nga phá hủy, đánh dấu diễn biến hiếm thấy có thể phản ánh bước leo thang mới trong cuộc xung đột.

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm ngày 1/8, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Một tòa nhà ở Kiev đã bị sập một phần sau đợt tấn công của Nga, khiến một số người bị mắc kẹt. Một số nhà kho cũng bốc cháy. Theo các nhân chứng, hơn một chục vụ nổ đã vang lên khắp thành phố. Một số khu vực bị mất điện.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev trong những tháng gần đây, trong khi Ukraine vẫn chưa giải quyết được tình trạng thiếu đạn dược phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.

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Thời sự quốc tế tối 1/8: Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

VOV.VN -Thời sự quốc tế tối 01/8 có các tin tức đáng chú ý: Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz; Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập; Kênh đào Suez đối mặt nguy cơ mới sau vụ tấn công bằng UAV ở Ai Cập; Mỹ có thể tiến hành đợt không kích mới vào Iran ngay cuối tuần này...

PV/VOV.VN
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