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Thời sự quốc tế tối 1/8: Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 20:33, 01/08/2026
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VOV.VN -Thời sự quốc tế tối 01/8 có các tin tức đáng chú ý: Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz; Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập; Kênh đào Suez đối mặt nguy cơ mới sau vụ tấn công bằng UAV ở Ai Cập; Mỹ có thể tiến hành đợt không kích mới vào Iran ngay cuối tuần này...

Xem thêm: Nga công bố mục tiêu chính trong đợt không kích mới nhất vào thủ đô Ukraine

PV/VOV.VN
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