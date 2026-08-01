Thời sự quốc tế tối 1/8: Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Xem thêm: Nga công bố mục tiêu chính trong đợt không kích mới nhất vào thủ đô Ukraine
VOV.VN - Khoảng 60.000 người di cư từ Morocco đã tràn vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Khó khăn kinh tế, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và những tranh cãi chính trị được cho là các nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng vượt biên chưa từng có này.
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức duy trì lâu dài chương trình yêu cầu đặt cọc bảo lãnh đối với người xin thị thực không định cư từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức duy trì lâu dài chương trình yêu cầu đặt cọc bảo lãnh đối với người xin thị thực không định cư từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.
VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người tại tỉnh Chonburi.
VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người tại tỉnh Chonburi.
VOV.VN - Trung Quốc ngày 1/8 đã chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ đưa hơn 40 công ty nước này vào danh sách thực thể và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này, cho rằng đây là hành vi cưỡng ép kinh tế điển hình, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết.
VOV.VN - Trung Quốc ngày 1/8 đã chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ đưa hơn 40 công ty nước này vào danh sách thực thể và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này, cho rằng đây là hành vi cưỡng ép kinh tế điển hình, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết.