Thời sự quốc tế tối 1/8: Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Vì sao hàng chục nghìn người di cư đổ về vùng Ceuta của Tây Ban Nha?

VOV.VN - Khoảng 60.000 người di cư từ Morocco đã tràn vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Khó khăn kinh tế, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và những tranh cãi chính trị được cho là các nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng vượt biên chưa từng có này.