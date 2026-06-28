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Thời sự quốc tế sáng 28/6: Nga chặn cuộc phản công ở Donetsk

Chủ Nhật, 08:15, 28/06/2026
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VOV.VN - Chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho biết, các đơn vị Nga mới đây đã ngăn chặn một cuộc phản công của các lực lượng Kiev tại mặt trận Lyman thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

PV/VOV.VN
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