Thời sự quốc tế sáng 28/6: Nga chặn cuộc phản công ở Donetsk

VOV.VN - Kiev đang tiết lộ thông tin vũ khí của Nga cho binh sĩ Ukraine, các nhà sản xuất vũ khí (cả trong và ngoài nước) và cả các chính phủ nước ngoài muốn tiếp cận những thông tin này. Động thái diễn ra vào thời điểm Ukraine tiến hành nhiều chiến dịch tập kích bằng UAV sâu vào trong lãnh thổ đối phương.
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/6 cho biết một nhà máy quốc phòng của Nga tại vùng Volgograd, nơi sản xuất các hệ thống pháo binh và linh kiện cho bệ phóng tên lửa, đã bị Ukraine tấn công bằng tên lửa Flamingo.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/6 cho biết một nhà máy quốc phòng của Nga tại vùng Volgograd, nơi sản xuất các hệ thống pháo binh và linh kiện cho bệ phóng tên lửa, đã bị Ukraine tấn công bằng tên lửa Flamingo.
VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.
VOV.VN - Chính quyền Ukraine theo đuổi chiến thuật dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào bán đảo Crimea chiến lược. Moscow đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây, đồng thời gửi cảnh báo đáp trả cứng rắn đến Kiev.
VOV.VN - Tối 25/6, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo về một quả tên lửa đang bay tới. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau khi lực lượng không quân cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.
VOV.VN - Tối 25/6, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo về một quả tên lửa đang bay tới. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau khi lực lượng không quân cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.