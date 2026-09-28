English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 28/9: Ukraine tung robot chiến đấu vào hậu tuyến của Nga

Thứ Hai, 08:42, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Binh lính Ukraine đã thành công sử dụng máy bay không người lái (UAV) để triển khai các hệ thống robot chiến đấu mặt đất (UGV) vào đúng khu vực tác chiến cần thiết.

Theo Pravda, Cơ quan công nghệ quốc phòng nhà nước Ukraine Brave1 đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này dùng UAV để "thả" UGV xuống hậu tuyến của Nga trên thực địa.

"Tiểu đoàn Alter Ego thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập Số 93 đã thành công sử dụng UAV hạng nặng để thả UGV Desantnyk đến vị trí cách tiền tuyến của Nga hàng chục km. Chúng tôi gọi chiến thuật này là chuột túi", Brave1 cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, Lữ đoàn Số 93 chỉ mất khoảng 10 ngày từ việc lên ý tưởng cho tới việc triển khai UGV bằng cách này. Ngoài ra, Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine cũng từng sử dụng máy bay ném bom hạng nặng để thả robot xuống phía sau tuyến phòng thủ Nga trong chiến dịch Vivaldi.

 

tan tong thong Iran Pezeshkian gio nam tay -anadolu.jpg

Thời sự quốc tế tối 27/9: Tổng thống Iran thừa nhận không còn tin đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Bản tin thời sự quốc tế tối 27/9 gồm những tin sau: Tổng thống Iran thừa nhận không còn tin vào đàm phán với Mỹ; Iran tuyên bố sao chép ngược tàu lặn không người lái của Mỹ; Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi; Nhà máy lọc dầu hàng đầu Nga tê liệt vì đòn tập kích…

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran
Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz
Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

Phi đội MiG-21 của Ấn Độ sẽ tái xuất sau khi “về hưu”?
Phi đội MiG-21 của Ấn Độ sẽ tái xuất sau khi “về hưu”?

VOV.VN - Sau hơn 6 thập kỷ phục vụ và trở thành một phần quan trọng trong lịch sử Không quân Ấn Độ (IAF), những chiếc MiG-21 đang dần trở lại trong những nhiệm vụ mới.

Phi đội MiG-21 của Ấn Độ sẽ tái xuất sau khi “về hưu”?

Phi đội MiG-21 của Ấn Độ sẽ tái xuất sau khi “về hưu”?

VOV.VN - Sau hơn 6 thập kỷ phục vụ và trở thành một phần quan trọng trong lịch sử Không quân Ấn Độ (IAF), những chiếc MiG-21 đang dần trở lại trong những nhiệm vụ mới.

EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?
EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?

VOV.VN - Từ việc chia sẻ tàu phá băng đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho NATO, EU đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự tại vùng Bắc cực. Ngoài khía cạnh môi trường, EU đang tăng cường nhìn nhận Bắc cực từ góc độ an ninh.

EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?

EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?

VOV.VN - Từ việc chia sẻ tàu phá băng đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho NATO, EU đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự tại vùng Bắc cực. Ngoài khía cạnh môi trường, EU đang tăng cường nhìn nhận Bắc cực từ góc độ an ninh.

Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động
Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hungary mới đây cho biết, những hiểu lầm với Ukraine xung quanh Sáng kiến Carpathian Eight (C8) đã được giải quyết, đồng thời để ngỏ khả năng Budapest tham gia nếu cơ chế này phục vụ lợi ích quốc gia.

Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động

Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hungary mới đây cho biết, những hiểu lầm với Ukraine xung quanh Sáng kiến Carpathian Eight (C8) đã được giải quyết, đồng thời để ngỏ khả năng Budapest tham gia nếu cơ chế này phục vụ lợi ích quốc gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ