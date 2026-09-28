Thời sự quốc tế sáng 28/9: Ukraine tung robot chiến đấu vào hậu tuyến của Nga

Theo Pravda, Cơ quan công nghệ quốc phòng nhà nước Ukraine Brave1 đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này dùng UAV để "thả" UGV xuống hậu tuyến của Nga trên thực địa.

"Tiểu đoàn Alter Ego thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập Số 93 đã thành công sử dụng UAV hạng nặng để thả UGV Desantnyk đến vị trí cách tiền tuyến của Nga hàng chục km. Chúng tôi gọi chiến thuật này là chuột túi", Brave1 cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, Lữ đoàn Số 93 chỉ mất khoảng 10 ngày từ việc lên ý tưởng cho tới việc triển khai UGV bằng cách này. Ngoài ra, Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine cũng từng sử dụng máy bay ném bom hạng nặng để thả robot xuống phía sau tuyến phòng thủ Nga trong chiến dịch Vivaldi.