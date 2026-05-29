  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cải chính

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran

Thứ Sáu, 05:58, 29/05/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 28/5 cho biết những bình luận của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này - rằng ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran - đã thể hiện tầm vóc "chính khách" của ông ấy.

Ông Bessent phát biểu về Tổng thống Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng: "Quý vị đang nói rằng ông ấy đang có lập trường giống như một chính khách, rằng ông ấy có một niềm tin cốt lõi và ông ấy tin rằng điều quan trọng nhất là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Ông nói thêm: "Tôi tin rằng cả hai điều đó đều có khả năng đúng, rằng chúng ta có thể làm tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và rằng chúng ta có lẽ có những yếu tố để đạt được một thỏa thuận ở đây”.

Tại một cuộc họp Nội các hôm 27/5, Tổng thống Trump đã đưa ra nhận xét sau về Iran: "Họ (Iran - ND) nghĩ rằng họ sẽ giành lợi thế trước tôi bằng cách hoãn binh? Rằng chúng ta sẽ chờ đợi lâu hơn, vì ông ta đang bận với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Theo CNN, Bộ trưởng Bessent cũng cho biết một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran sẽ phụ thuộc vào việc Tổng thống Donald Trump có quyết định ủng hộ nó hay không.

“Mọi thứ phụ thuộc vào những gì Tổng thống muốn làm”, ông phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 28/5. “Và Tổng thống Trump sẽ không đưa ra một thỏa thuận tồi tệ nào cho người dân Mỹ”.

Mỹ cáo buộc Iran "vi phạm nghiêm trọng" lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/5 lần đầu công khai cáo buộc Iran “vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn”, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách Washington phản ứng với các động thái quân sự từ Tehran thời gian gần đây.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
