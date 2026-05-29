Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói ông Trump "có lập trường chính khách" trong vấn đề Iran

Ông Bessent phát biểu về Tổng thống Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng: "Quý vị đang nói rằng ông ấy đang có lập trường giống như một chính khách, rằng ông ấy có một niềm tin cốt lõi và ông ấy tin rằng điều quan trọng nhất là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông nói thêm: "Tôi tin rằng cả hai điều đó đều có khả năng đúng, rằng chúng ta có thể làm tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và rằng chúng ta có lẽ có những yếu tố để đạt được một thỏa thuận ở đây”.

Tại một cuộc họp Nội các hôm 27/5, Tổng thống Trump đã đưa ra nhận xét sau về Iran: "Họ (Iran - ND) nghĩ rằng họ sẽ giành lợi thế trước tôi bằng cách hoãn binh? Rằng chúng ta sẽ chờ đợi lâu hơn, vì ông ta đang bận với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Theo CNN, Bộ trưởng Bessent cũng cho biết một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran sẽ phụ thuộc vào việc Tổng thống Donald Trump có quyết định ủng hộ nó hay không.

“Mọi thứ phụ thuộc vào những gì Tổng thống muốn làm”, ông phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 28/5. “Và Tổng thống Trump sẽ không đưa ra một thỏa thuận tồi tệ nào cho người dân Mỹ”.