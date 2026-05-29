Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

Về khả năng ký thỏa thuận Mỹ - Iran, ông Vance phát biểu với các phóng viên trên sân bay tại Căn cứ Liên hợp Andrews hôm 28/5 như sau: “Tôi nghĩ rất khó để nói chính xác khi nào hoặc liệu Tổng thống có ký biên bản ghi nhớ hay không. Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm ngôn ngữ”.

CNN cho hay, trong khi nhấn mạnh những tiến triển đã đạt được, Phó Tổng thống Vance nói rằng vẫn còn một vài điểm quan trọng về chương trình hạt nhân và urani làm giàu của Iran vẫn chưa được thống nhất.

“Có một vài vấn đề liên quan đến vấn đề hạt nhân, kho dự trữ urani làm giàu cao, và cả vấn đề làm giàu urani. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận qua lại với họ. Chúng tôi tin rằng họ đang đàm phán, ít nhất cho đến nay, với thiện chí”, ông Vance cho biết.

“Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ, Tổng thống sẽ ở thế có thể phê chuẩn thỏa thuận nhưng rõ ràng điều đó vẫn còn phải chờ được quyết định”.

Và ông Vance phát biểu rằng ông chưa thể đảm bảo một thỏa thuận như vậy sẽ đạt được: “Chúng ta sẽ đạt đến điểm mà chúng ta có thể ngồi lại và giải quyết những vấn đề này, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải đạt được thêm một chút tiến bộ nữa. Tôi không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ đạt được điều đó, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá lạc quan về tình hình”.

Bất chấp một đợt “trao đổi hỏa lực” giữa Mỹ và Iran gần đây, Phó Tổng thống Vance khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực nhưng Mỹ bảo lưu quyền tiến hành các cuộc tấn công phòng thủ.

