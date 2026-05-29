Phó Tổng thống Vance không rõ thỏa thuận dự kiến Mỹ - Iran có được ký hay không

Thứ Sáu, 06:21, 29/05/2026
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.

Về khả năng ký thỏa thuận Mỹ - Iran, ông Vance phát biểu với các phóng viên trên sân bay tại Căn cứ Liên hợp Andrews hôm 28/5 như sau: “Tôi nghĩ rất khó để nói chính xác khi nào hoặc liệu Tổng thống có ký biên bản ghi nhớ hay không. Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm ngôn ngữ”.

Phó Tổng thống Mỹ Vance. Ảnh: Bloomberg.

CNN cho hay, trong khi nhấn mạnh những tiến triển đã đạt được, Phó Tổng thống Vance nói rằng vẫn còn một vài điểm quan trọng về chương trình hạt nhân và urani làm giàu của Iran vẫn chưa được thống nhất.

“Có một vài vấn đề liên quan đến vấn đề hạt nhân, kho dự trữ urani làm giàu cao, và cả vấn đề làm giàu urani. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận qua lại với họ. Chúng tôi tin rằng họ đang đàm phán, ít nhất cho đến nay, với thiện chí”, ông Vance cho biết.

“Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ, Tổng thống sẽ ở thế có thể phê chuẩn thỏa thuận nhưng rõ ràng điều đó vẫn còn phải chờ được quyết định”.

Và ông Vance phát biểu rằng ông chưa thể đảm bảo một thỏa thuận như vậy sẽ đạt được: “Chúng ta sẽ đạt đến điểm mà chúng ta có thể ngồi lại và giải quyết những vấn đề này, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải đạt được thêm một chút tiến bộ nữa. Tôi không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ đạt được điều đó, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá lạc quan về tình hình”.

Bất chấp một đợt “trao đổi hỏa lực” giữa Mỹ và Iran gần đây, Phó Tổng thống Vance khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực nhưng Mỹ bảo lưu quyền tiến hành các cuộc tấn công phòng thủ.

 

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: VOV Mỹ - Iran thỏa thuận dự kiến thỏa thuận xung đột Iran - Mỹ Phó Tổng thống Vance
Nóng thế giới ngày 29/5: Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm vào mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz. Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch. Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine...

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm vào mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz. Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch. Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine...

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ chống chịu đòn tấn công hạt nhân như thế nào?

VOV.VN - Chuyên cơ Tổng thống Mỹ - máy bay Không lực Một (Air Force One), sở hữu những sức mạnh đáng gờm, bao gồm khả năng chống chịu đòn tấn công hạt nhân cũng như ứng phó với đòn tấn công từ vũ khí phòng không…

VOV.VN - Chuyên cơ Tổng thống Mỹ - máy bay Không lực Một (Air Force One), sở hữu những sức mạnh đáng gờm, bao gồm khả năng chống chịu đòn tấn công hạt nhân cũng như ứng phó với đòn tấn công từ vũ khí phòng không…

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

