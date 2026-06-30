Thời sự quốc tế sáng 30/6: UAV Nga phá hủy 2 chiến đấu cơ Ukraine

Nga tiếp tục mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 vùng ở Ukraine, bác đề xuất của Kiev

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc hạn chế các hoạt động tấn công nhằm giảm leo thang xung đột sau hơn 4 năm giao tranh.