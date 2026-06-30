Thời sự quốc tế sáng 30/6: UAV Nga phá hủy 2 chiến đấu cơ Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một cơ sở huấn luyện thuộc trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của Ukraine đồng thời công bố video về hoạt động này.
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VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Avarid vừa giới thiệu dòng tàu mặt nước không người lái (USV) mô-đun thế hệ mới mang tên MOBIDIK, có khả năng mang nhiều loại tải trọng khác nhau, từ UAV đánh chặn, tên lửa không đối không, UAV tấn công tầm xa đến đầu đạn nặng 300 kg.
VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Avarid vừa giới thiệu dòng tàu mặt nước không người lái (USV) mô-đun thế hệ mới mang tên MOBIDIK, có khả năng mang nhiều loại tải trọng khác nhau, từ UAV đánh chặn, tên lửa không đối không, UAV tấn công tầm xa đến đầu đạn nặng 300 kg.
VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc hạn chế các hoạt động tấn công nhằm giảm leo thang xung đột sau hơn 4 năm giao tranh.
VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc hạn chế các hoạt động tấn công nhằm giảm leo thang xung đột sau hơn 4 năm giao tranh.
VOV.VN - Nga cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, đồng thời công bố video ghi lại diễn biến vụ tấn công.
VOV.VN - Nga cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, đồng thời công bố video ghi lại diễn biến vụ tấn công.