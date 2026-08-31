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Mỹ nối lại việc tấn công Iran sau hơn 1 tháng

Thứ Hai, 05:29, 31/08/2026
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VOV.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội nước này đã tấn công Iran, mục tiêu là 2 bệ phóng tên lửa đặt trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz.


Quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tiến hành các cuộc tấn công Iran, mục tiêu nhằm vào 2 bệ phóng tên lửa trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz, đánh dấu hoạt động quân sự trực tiếp đầu tiên được biết đến của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran trong hơn 1 tháng. 

Các quan chức Mỹ cho biết, phía Mỹ đã phát hiện lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuẩn bị phóng các rocket mang theo thuỷ lôi về phía eo biển Hormuz. Phía Mỹ cũng lý giải hành động tấn công của mình vào lãnh thổ Iran, nhằm ngăn chặn hoạt động rải thêm thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này. Đồng thời cho biết, đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hành động để bảo vệ hoạt động lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz.

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Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc tấn công Iran nhắm vào các bệ phóng tên lửa mang thủy lôi hướng tới eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày, sau khi quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến hàng hải quốc tế chính tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết, toàn bộ thủy lôi trong vùng biển quốc tế tại Hormuz đã được phá bỏ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào của Iran tìm cách rải thêm thủy lôi sẽ bị Mỹ tiêu diệt.

Các hãng thông tấn bán chính thức của Iran trước đó cho biết, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn gần đảo Larak. Hãng Tasnim dẫn thông tin ban đầu cho rằng, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã nhằm vào một địa điểm trên đảo.

Phản ứng sau cuộc tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận, vụ tấn công của Mỹ vào đảo Larak đã khiến một số thành viên lực lượng này và dân thường Iran thiệt mạng cũng như bị thương, song chưa công bố con số thương vong cụ thể.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết, cuộc tấn công sẽ bị đáp trả và những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt. Trong khi đó, hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn IRGC cảnh báo, Mỹ sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công đảo Larak trên cả phương diện kinh tế và quân sự.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Mỹ nhằm vào Iran, kể từ cuối tháng 7, sau một giai đoạn tương đối lắng dịu trong hoạt động quân sự trực tiếp.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuyển trọng tâm từ các cuộc không kích quy mô lớn, sang gây sức ép kinh tế, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới và chiến dịch nhằm hạn chế nguồn thu của Tehran.

Diễn biến này cũng xuất hiện trong bối cảnh, các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa đạt được đột phá. Iran và Oman gần đây đã thảo luận một khuôn khổ từng bước nhằm khôi phục hoạt động hàng hải, nhưng Washington và Tehran hiện vẫn chưa nối lại đàm phán trực tiếp.

Quang Trung/VOV-Washington
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