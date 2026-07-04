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Thời sự quốc tế sáng 4/7: Nga tổng tấn công Konstantinovka

Thứ Bảy, 08:10, 04/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 4/7 có những nội dung sau đây: Nga tiến công cứ điểm cuối ở Donbass, Ukraine giục Mỹ cấp phép chế tạo Patriot; Mỹ lo Israel ám sát quan chức Tehran, ông Medvedev sẽ dự lễ tang cố lãnh tụ Iran; Phi công Mỹ bị nhóm nổi dậy sát hại, đốt máy bay ở Indonesia...

Xem thêm: Ukraine kêu gọi gần 40 đồng minh chuyển giao tên lửa Patriot ngay trong tháng 7

PV/VOV.VN
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