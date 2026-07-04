Thời sự quốc tế sáng 4/7: Nga tổng tấn công Konstantinovka

Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka, Ukraine bị chia cắt phòng tuyến

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Konstantinovka, thành phố do Ukraine kiểm soát và được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng cuối cùng của Kiev trong cụm đô thị kiên cố ở vùng Donbass.