Thời sự quốc tế sáng 4/7: Nga tổng tấn công Konstantinovka

Xem thêm: Ukraine kêu gọi gần 40 đồng minh chuyển giao tên lửa Patriot ngay trong tháng 7
VOV.VN - Tên lửa Meteor trang bị cho Gripen được kỳ vọng giúp Ukraine đối phó bom lượn KAB, buộc không quân Nga thay đổi chiến thuật trên chiến trường.
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VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi thận trọng đối với các cam kết tài chính mới dành cho Ukraine, viện dẫn sự cần thiết phải tập trung vào việc bảo vệ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu (EU).
VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi thận trọng đối với các cam kết tài chính mới dành cho Ukraine, viện dẫn sự cần thiết phải tập trung vào việc bảo vệ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu (EU).
VOV.VN - Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Kostiantynivka, một địa bàn chiến lược ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin thị sát sở chỉ huy điều hành chiến dịch quân sự.
VOV.VN - Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Kostiantynivka, một địa bàn chiến lược ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin thị sát sở chỉ huy điều hành chiến dịch quân sự.
VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Konstantinovka, thành phố do Ukraine kiểm soát và được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng cuối cùng của Kiev trong cụm đô thị kiên cố ở vùng Donbass.
VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Konstantinovka, thành phố do Ukraine kiểm soát và được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng cuối cùng của Kiev trong cụm đô thị kiên cố ở vùng Donbass.