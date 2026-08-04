Thời sự quốc tế sáng 4/8: Kịch bản đối đầu Mỹ - Iran bất ngờ rẽ hướng
Thứ Ba, 08:42, 04/08/2026
VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy khi Hội đồng Hòa bình khẳng định duy trì lộ trình ngừng bắn và giải giáp tại Dải Gaza, trong khi Mỹ cho biết các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30/7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền nam Lebanon.
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30/7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền nam Lebanon.