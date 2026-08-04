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Thời sự quốc tế sáng 4/8: Kịch bản đối đầu Mỹ - Iran bất ngờ rẽ hướng

Thứ Ba, 08:42, 04/08/2026
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VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy khi Hội đồng Hòa bình khẳng định duy trì lộ trình ngừng bắn và giải giáp tại Dải Gaza, trong khi Mỹ cho biết các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Xem thêm: Iran dọa đánh các mỏ dầu vùng Vịnh nếu Mỹ mở cuộc tấn công mới

PV/VOV.VN
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