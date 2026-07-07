Thời sự quốc tế sáng 7/7: Nga tập kích dữ dội vào thủ đô Kiev của Ukraine

Loại UAV Ukraine dùng nhắm thẳng vào tuyến tiếp tế của Nga nhằm đảo chiều cục diện

VOV.VN - Qua những hình ảnh nhiệt đen trắng được truyền trực tiếp từ UAV, các kíp điều khiển của Ukraine theo dõi những tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần cho quân đội Nga và săn tìm mục tiêu bằng đội UAV tầm trung - những động thái đang góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường.