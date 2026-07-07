Thời sự quốc tế sáng 7/7: Nga tập kích dữ dội vào thủ đô Kiev của Ukraine

Xem thêm: Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cục diện của cuộc xung đột với Nga sẽ được quyết định trên không và khẳng định Ukraine đang từng bước nâng cao năng lực tác chiến trong lĩnh vực này.
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VOV.VN - Ukraine đang đề xuất tăng lương và kéo dài thời hạn hợp đồng đối với các binh sĩ nước ngoài nhằm thu hút lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ bộ binh và xung kích ở tiền tuyến.
VOV.VN - Ukraine đang đề xuất tăng lương và kéo dài thời hạn hợp đồng đối với các binh sĩ nước ngoài nhằm thu hút lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ bộ binh và xung kích ở tiền tuyến.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết về đợt tấn công tầm xa mới nhất nhằm vào Ukraine, cho biết mục tiêu là các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng mà Moscow cho là phục vụ hoạt động quân sự của Kiev.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết về đợt tấn công tầm xa mới nhất nhằm vào Ukraine, cho biết mục tiêu là các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng mà Moscow cho là phục vụ hoạt động quân sự của Kiev.
VOV.VN - Qua những hình ảnh nhiệt đen trắng được truyền trực tiếp từ UAV, các kíp điều khiển của Ukraine theo dõi những tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần cho quân đội Nga và săn tìm mục tiêu bằng đội UAV tầm trung - những động thái đang góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường.
VOV.VN - Qua những hình ảnh nhiệt đen trắng được truyền trực tiếp từ UAV, các kíp điều khiển của Ukraine theo dõi những tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần cho quân đội Nga và săn tìm mục tiêu bằng đội UAV tầm trung - những động thái đang góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường.