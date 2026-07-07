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Thời sự quốc tế sáng 7/7: Nga tập kích dữ dội vào thủ đô Kiev của Ukraine

Thứ Ba, 08:37, 07/07/2026
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VOV.VN - Mới đây Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và drone của Nga, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Xem thêm: Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

PV/VOV.VN
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