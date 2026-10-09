Thời sự quốc tế sáng 9/10: Nga oanh tạc hàng loạt cơ sở vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước nguy cơ leo thang khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, trong khi mùa đông đến gần và hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt.
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Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga
Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm
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VOV.VN - Một hợp đồng 30 khung gầm chuyên dụng từ Belarus đang làm dấy lên chú ý về khả năng Nga tiếp tục khai thác Pechora-2M, phiên bản hiện đại hóa của S-125, hệ thống phòng không từng bắn hạ máy bay tàng hình F-117 của Mỹ năm 1999.
VOV.VN - Một hợp đồng 30 khung gầm chuyên dụng từ Belarus đang làm dấy lên chú ý về khả năng Nga tiếp tục khai thác Pechora-2M, phiên bản hiện đại hóa của S-125, hệ thống phòng không từng bắn hạ máy bay tàng hình F-117 của Mỹ năm 1999.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Washington tập trung thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Washington tập trung thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.
VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước nguy cơ leo thang khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, trong khi mùa đông đến gần và hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt. Diễn biến này có thể khiến chiến sự kéo dài và khó dự đoán hơn.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước nguy cơ leo thang khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, trong khi mùa đông đến gần và hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt. Diễn biến này có thể khiến chiến sự kéo dài và khó dự đoán hơn.