English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 9/10: Nga oanh tạc hàng loạt cơ sở vũ khí của Ukraine

Thứ Sáu, 08:38, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga dùng các vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển và trên không, cùng máy bay không người lái trong cuộc tấn công mới nhất vào Kiev và các vùng khác của Ukraine.

Xem thêm:

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga 

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga hồi sinh “cựu binh” Pechora-2M giữa thời đại chiến tranh UAV
Nga hồi sinh “cựu binh” Pechora-2M giữa thời đại chiến tranh UAV

VOV.VN - Một hợp đồng 30 khung gầm chuyên dụng từ Belarus đang làm dấy lên chú ý về khả năng Nga tiếp tục khai thác Pechora-2M, phiên bản hiện đại hóa của S-125, hệ thống phòng không từng bắn hạ máy bay tàng hình F-117 của Mỹ năm 1999.

Nga hồi sinh “cựu binh” Pechora-2M giữa thời đại chiến tranh UAV

Nga hồi sinh “cựu binh” Pechora-2M giữa thời đại chiến tranh UAV

VOV.VN - Một hợp đồng 30 khung gầm chuyên dụng từ Belarus đang làm dấy lên chú ý về khả năng Nga tiếp tục khai thác Pechora-2M, phiên bản hiện đại hóa của S-125, hệ thống phòng không từng bắn hạ máy bay tàng hình F-117 của Mỹ năm 1999.

Ngoại trưởng Rubio nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO
Ngoại trưởng Rubio nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Washington tập trung thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ngoại trưởng Rubio nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

Ngoại trưởng Rubio nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Washington tập trung thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga
Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm
Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.

Nga - Ukraine trước vòng xoáy leo thang xung đột mới
Nga - Ukraine trước vòng xoáy leo thang xung đột mới

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước nguy cơ leo thang khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, trong khi mùa đông đến gần và hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt. Diễn biến này có thể khiến chiến sự kéo dài và khó dự đoán hơn.

Nga - Ukraine trước vòng xoáy leo thang xung đột mới

Nga - Ukraine trước vòng xoáy leo thang xung đột mới

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang đứng trước nguy cơ leo thang khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng, trong khi mùa đông đến gần và hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt. Diễn biến này có thể khiến chiến sự kéo dài và khó dự đoán hơn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ