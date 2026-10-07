Ngoại trưởng Rubio nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

Trả lời câu hỏi về lập trường của Mỹ đối với mong muốn gia nhập NATO của Ukraine tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ở Reykjavik ngày 6/10, ông Rubio cho rằng vấn đề này "không thể trả lời đơn giản là có hoặc không".

Ngoại trưởng Marco Rubio nêu lập trường của Mỹ về việc gia nhập NATO của Ukraine. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc Ukraine gia nhập NATO "hiện không nằm trên bàn đàm phán", đồng thời lưu ý rằng bất kỳ quyết định kết nạp thành viên mới nào cũng cần nhận được sự đồng thuận của cả 32 nước thành viên liên minh.

"Hiện tại, khi nói đến Ukraine, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột này", ông Rubio nói, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đóng vai trò "mang tính xây dựng" trong tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Ukraine coi việc gia nhập NATO là một trong những mục tiêu đối ngoại quan trọng kể từ sau biến động chính trị năm 2014. Kiev sau đó đã đưa mục tiêu gia nhập liên minh vào trong Hiến pháp.

Tháng 9/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức nộp đơn xin "gia nhập nhanh" vào NATO. Tuy nhiên, NATO chưa từng đưa ra thời hạn cụ thể cho việc Ukraine trở thành thành viên. Một số quốc gia thành viên cũng phản đối việc kết nạp Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trước cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025, cuộc gặp sau đó diễn ra căng thẳng, ông Trump từng nói với các phóng viên: "NATO có thể quên chuyện đó đi".

Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine. Tháng trước, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moscow và Kiev để tiến hành các cuộc trao đổi với đại diện hai bên.

Trong khi đó, Nga từ lâu coi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới cuộc xung đột. Moscow cho rằng việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Rubio cho thấy Washington hiện ưu tiên thúc đẩy một giải pháp chấm dứt xung đột, thay vì đưa vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine vào các cuộc thảo luận hiện nay.