Thời sự quốc tế tối 12/10: Mỹ cảnh báo rủi ro hàng không tại Saudi Arabia

VOV.VN - Sau khi Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa vào sáng 12/10, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tăng cường phối hợp với Mỹ để theo dõi tình hình.
VOV.VN - Sau khi Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa vào sáng 12/10, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tăng cường phối hợp với Mỹ để theo dõi tình hình.
VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngày 11/10 đã yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc bay qua Saudi Arabia, do nguy cơ từ hoạt động quân sự và tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị trong khu vực.
VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngày 11/10 đã yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc bay qua Saudi Arabia, do nguy cơ từ hoạt động quân sự và tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị trong khu vực.
VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch leo thang quân sự chưa từng có nhằm vào Saudi Arabia, hôm qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động hàng loạt cuộc tấn công dữ dội vào sân bay cùng các cơ sở năng lượng của quốc gia láng giềng. Động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.
VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch leo thang quân sự chưa từng có nhằm vào Saudi Arabia, hôm qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động hàng loạt cuộc tấn công dữ dội vào sân bay cùng các cơ sở năng lượng của quốc gia láng giềng. Động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.