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Thời sự quốc tế tối 12/10: Mỹ cảnh báo rủi ro hàng không tại Saudi Arabia

Thứ Hai, 21:38, 12/10/2026
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VOV.VN - Mỹ cảnh báo rủi ro hàng không tại Saudi Arabia. Ba Lan bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch ám sát Thủ tướng. Nhật Bản, Hàn Quốc ứng phó khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng tên lửa.

Xem thêm: Iran sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Houthi

PV/VOV.VN
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