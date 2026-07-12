Thời sự quốc tế tối 12/7: Ông Trump đáp trả đe dọa ám sát từ Iran, Hormuz dậy sóng

VOV.VN - Sáng 12/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực. Trong khi, Washington cũng tiến hành đợt không kích quy mô lớn thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng trên toàn vùng Vịnh.
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VOV.VN - Tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt sự kiện nóng trong ngày 12/7. Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo các tàu cố vượt qua, trong khi quân đội Mỹ thông báo mở chiến dịch đáp trả sau vụ tấn công tàu dân sự....
VOV.VN - Tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt sự kiện nóng trong ngày 12/7. Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và bắn cảnh cáo các tàu cố vượt qua, trong khi quân đội Mỹ thông báo mở chiến dịch đáp trả sau vụ tấn công tàu dân sự....
VOV.VN - Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev vào rạng sáng 11/7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây.
VOV.VN - Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev vào rạng sáng 11/7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán; Nga phóng loạt tên lửa vào Kiev; Ukraine lập Bộ Tư lệnh Tấn công tầm xa…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán; Nga phóng loạt tên lửa vào Kiev; Ukraine lập Bộ Tư lệnh Tấn công tầm xa…