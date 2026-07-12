Thời sự quốc tế tối 12/7: Ông Trump đáp trả đe dọa ám sát từ Iran, Hormuz dậy sóng

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, lan ra khắp vùng Vịnh

VOV.VN - Sáng 12/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực. Trong khi, Washington cũng tiến hành đợt không kích quy mô lớn thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng trên toàn vùng Vịnh.